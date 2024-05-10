MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu dönemi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:44
MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?
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Hastaneden randevu alma sıkıntılarının sürmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir sisteme geçeceklerini açıkladı. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

MHRS RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın,

Açılan sayfa üzerinden randevu alınmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin,

Hangi hastaneden ve bölümden randevu almak istiyorsanız önce hastaneyi ardından bölümü seçebilirsiniz.

Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.

Ardından uygun gün ve saate tıklayın.

Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

SAAT 8'E KADAR ONAY VERİLEBİLECEK

Ertesi gün randevusu olan vatandaşlar, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.


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