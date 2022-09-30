Sağlık Bakanı Koca'nın 'yeterli doz var' açıklamasına karşın yurttaşlar grip aşısına ulaşamadı

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve yüksek riskli kronik hastalar için grip aşılarının e-Nabız sisteminde tanımlandığını duyurdu. Sistem üzerinden aşısı tanımlananlar, doktordan aldıkları reçeteleri ile eczaneye giderek grip aşılarını ücretsiz bir şekilde olabilecek. Ancak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı yurttaşlar, sistem üzerinden henüz aşılarının tanımlanmadığını ifade etti. Bakanlık tarafından aşı için onaylanan risk grupları, bu risk gruplarının neye göre belirlendiği de tam olarak açıklanmadı.

AŞI OLAMADILAR

Aşı olmak isteyen bazı yurttaşlar doktora giderek reçete talep etti ancak aşısı henüz tanımlanmadığı için eli boş döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada “Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, iktidarın aşı politikasıyla ilgili “Ne yazık ki hiçbir zaman aşı olması gereken grupların tamamını kapsayacak bir aşı politikamız olmadı. Merkezi sağlık otoritesinin bütün bu grupları kapsayacak miktarda aşıyı tedarik etmesi gerekir” dedi. Eraksoy, risk grubunda bulunanların mutlaka aşılarını yaptırmasını gerektiğini vurguladı.

"İLGİSİZLİK VAR"

Eraksoy, “Toplumda grip aşısına yönelik bir ilgisizlik ve kayıtsızlık var. Gribe yakalandıkları takdirde bunun bedelini çok ağır ödeyecek kimseler mutlaka aşı olmalı. 65 yaş üstü olanlar, altta yatan hastalığı olanlar, kalp hastaları, akciğer hastaları, kanser hastaları, organ nakli olan hastalar, AIDS hastaları, sağlık çalışanları bunlar öncelikli olarak gribe yakalanmalarını arzu etmediğimiz insanlar. Bu insanlar aşılanarak korunmalı” dedi.

AŞI FİYATLARI UÇTU

Ekonomik kriz, aşı ücretlerini de vurdu. Geçen yıl aşının fiyatı 83 TL iken bu yıl 243 TL’ye yükseldi. Kronik hastalığı olmayan ancak grip aşısı olmak isteyen yurttaşlar aşıyı eczanelerde ücretli olarak alabilecek.