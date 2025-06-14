Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun açıklaması, ‘Adım doğru ancak yön belirsiz’ diye değerlendirildi: HPV aşısı ücretsiz oluyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV (insan papilloma virüsü) aşısına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yıl sonunda aşı programını başlatacaklarını açıkladı. Memişoğlu, “13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hale geleceğiz” dedi.

Cumhuriyet, aşının ücretsiz olması için mücadele eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile konuştu. Dernek avukatı Hediye Gökçe Baykal, “Önemli bir adım. Kadınların yaşam hakkını önceleyen bu süreçte, hem bireysel başvurularla hem de açılan davalarla HPV aşısının bir sağlık hakkı olarak tanınması için yoğun bir çaba yürütüldü. Bu çabanın bir parçası olmak, sağlık hizmetlerine erişimin eşitliği ve anayasayla güvence altına alınmış yaşam hakkı açısından hayati bir sorumluluktu” dedi.

“Ancak açıklamanın ardından gelen bazı soru işaretlerini de kamuoyuyla açıkça paylaşmak gerekiyor” diyen Baykal, “Eğer Türkiye’ye getirilecek HPV aşısı, yalnızca 2 bileşenli, sınırlı koruyuculuk sağlayan ve sağlık otoriteleri tarafından onaylanmamış bir aşı olacaksa, bu önemli bir halk sağlığı kazanımı olmaktan uzak kalacaktır. Bunca yıl beklemiş bir ülkeye eksik içerikli, sınırlı etkili bir aşının sunulması ciddi bir sorunu doğurur” dedi.

DOKUZ BİLEŞENLİ OLMALI

Aşının dokuz bileşenli, HPV’nin en riskli ve en yaygın türlerine karşı etkili versiyonunun tercih edilmesi gerektiğini belirten Baykal, “Kadınlar, çocuklar ve gençler için gerçek bir koruma sağlanacaksa bu kararların toplum sağlığı öncelikli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Adım doğru ancak yön belirsiz görünüyor” ifadelerini kullandı.