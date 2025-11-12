Sağlık Bakanlığı’ndan obezite cerrahisine sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, obezite tedavisinde bilimsel standartları güçlendirmeyi ve hasta güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre, obezite tedavisinde artık cerrahi işlem öncesi diyet, yaşam tarzı değişikliği, psikolojik destek ve medikal tedavi uygulamaları zorunlu hale getirildi. Cerrahi müdahale yalnızca bu sürecin ardından, klinik olarak gerekli görülen hastalarda yapılabilecek.

Yeni sistemde obezite merkezleri yalnızca fiziki koşullara göre değil, tedavinin başarısı ve güvenliği açısından da değerlendirilecek. Klinik performans göstergelerine göre “yeterli”, “kısmen yeterli” veya “yetersiz” olarak sınıflandırılacak merkezlerden, yetersiz bulunanların faaliyetleri durdurulabilecek.

Her merkezde multidisipliner bir ekip oluşturulması zorunlu hale geldi. Ekipte diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili branş hekimleri yer alacak. Tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık olarak değerlendirilecek. Böylece hem hasta takibi dijital ortamda yapılacak hem de ulusal düzeyde veri toplanabilecek.

Ayrıca obezite cerrahisi yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi” almış uzman hekimler tarafından yapılabilecek. Bu belge için vaka deneyimi, eğitim ve onay komisyonu şartı aranacak.