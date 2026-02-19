Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan rehberi: İftarda ve sahurda bu hataları yapmayın!

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Sağlık Bakanlığı, oruç tutarken sağlığı korumanın ve enerjiyi dengeli kullanmanın yol haritasını açıkladı. Yapılan duyuruda, yanlış beslenme alışkanlıklarının bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve sindirim sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

SU TÜKETİMİ İÇİN KRİTİK FORMÜL

Bakanlık, sıvı ihtiyacının sadece çay veya kahveyle karşılanamayacağını hatırlatarak, her bireyin kendi su ihtiyacını hesaplayabileceği bir formül paylaştı. Buna göre; Vücut Ağırlığı (kg) x 35 ml hesaplamasıyla günlük toplam sıvı ihtiyacı belirlenmeli ve bu miktar iftar ile sahur arasına yayılmalıdır.

SAHURDA 'TOK TUTAN' STRATEJİ

Sahurun sadece suyla geçiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, protein ve lif ağırlıklı bir öğün öneriyor.

Önerilen Besinler: Yumurta, peynir, süt, tam tahıllı ekmek, kuru fasulye, mercimek ve bulgur pilavı.

Uzak Durulması Gerekenler: Aşırı yağlı, tuzlu yiyecekler, hamur işleri ve kızartmalar.

İFTARDA 'SABIRLI' BAŞLANGIÇ

Kan şekerini dengeli yükseltmek için iftara zeytin veya hurma ile başlanması, ardından ana yemeğe geçmeden önce küçük porsiyonlar halinde devam edilmesi önerildi. Sindirimi kolaylaştırmak için yemeklerin haşlama, ızgara veya fırın yöntemleriyle pişirilmesi ve iftardan sonra mutlaka kısa yürüyüşler yapılması gerektiği hatırlatıldı.

BAĞIŞIKLIĞA PROBİYOTİK DESTEĞİ

Açıklamada ayrıca, bağırsak sağlığının korunması için kefir ve ayran gibi probiyotik kaynaklarının öğünlere eklenmesi; beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilmesinin önemi vurgulandı.