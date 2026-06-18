Sağlık Bakanlığı'nın DUS kararına tepki: Binlerce diş hekiminin emeğinin gaspıdır

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerektiğini açıkladı.

Gelişmeye Genel Sağlık-İş Sendikası'ndan tepki geldi. Diş hekimliğinde uzmanlık unvanının; yıllardır DUS'ta yüksek puan alarak uzmanlık eğitimine yerleşen, ağır çalışma koşulları altında klinik eğitimlerini, nöbetlerini, rotasyonlarını ve uygulama yükümlülüklerini tamamlayan meslektaşlarının emeğiyle kazanıldığını anımsatan sendika TUK'un aldığı bu kararın, uzmanlık eğitimi sürecinden geçmeyen kişilere uzmanlık yolunu açtığını, uzmanlık öğrencilerinin yıllara yayılan emeğinin ve fedakarlığının değersizleştirdiğini belirtti.

"SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzmanlık eğitiminin bilimsel ve mesleki niteliğini aşındıran bu yaklaşım, aynı zamanda DUS'a hazırlanarak uzmanlık hakkı elde eden binlerce diş hekiminin emeğinin gaspıdır. Genel Sağlık-İş olarak; mesleki liyakati zedeleyen, uzmanlık eğitimini sıradanlaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini tehlikeye atan bu düzenlemeye karşı olduğumuzu, gerekli tüm hukuki ve idari girişimleri kararlılıkla yürüteceğimizi bildiririz.

Öte yandan; Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından alındığı belirtilen ve ekinde “Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi” başlıklı bir raporun kabul edilerek duyurulmasına ilişkin olduğu anlaşılan kararın; hangi hukuki dayanağa dayanılarak, hangi idari yöntemle ve hangi usulle uygulanacağı bu aşamada kamuoyu bakımından açık ve denetlenebilir biçimde netleşmiş değildir.

Bu nedenle sürecin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi; olası uygulamanın kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge/genelge veya bireysel uygulama işlemleri yoluyla mı hayata geçirileceğinin ve ortaya çıkacak metnin kapsam, süre, geçiş hükümleri ve hak etkilerinin görülmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte açıkça ifade ediyoruz ki; ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumunu, diş hekimlerinin çalışma yaşamını ve halkın sağlık hizmetine erişimini etkileyebilecek her türlü düzenleme ve uygulama sendikamız tarafından yakından takip edilmektedir."

"YARGISAL BAŞVURULAR YAPILACAK"

Sendika açıklamasını şöyle sonlandırdı: Bu çerçevede; Kararın veya raporda yer alan kriterlerin, herhangi bir ek normatif düzenleme yapılmaksızın doğrudan uygulamaya esas alınması ve bu yolla meslektaşlarımız hakkında hak ve statülerini etkileyen bireysel idari işlemler (örneğin başvurunun reddi, işlem/tescil yapılmaması, ek şart dayatılması vb.) tesis edilmesi halinde; ilgili işlemlerin hukuki niteliğine göre idari başvuru ve idari yargı yolları ivedilikle işletilecektir.

Uygulamanın yönetmelik, yönerge, genelge veya benzeri bir idari düzenleyici işlem ile hayata geçirilmesi halinde; söz konusu düzenlemenin yetki, usul, dayanak, kapsam ve kamu yararı yönlerinden hukuka uygunluğu değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde idari yargıda, görevli ve yetkili yargı merciinde yargısal başvurular yapılacaktır.

Sendikamız; sağlık hizmetlerinin bilimsel planlama, kamu yararı ve öngörülebilirlik ilkeleri gözetilmeden, günübirlik yaklaşımlarla yönlendirilmesine; sağlık emekçilerinin hak kaybına uğratılmasına ve toplumun sağlık hizmetine erişimini dolaylı olarak zayıflatabilecek uygulamalara karşı, hukukun tanıdığı imkânlar çerçevesinde sessiz kalmayacaktır.