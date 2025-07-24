Sağlık Bakanlığı’nın ücretli alternatif tıp uygulamaları tepkilere neden oluyor: Sağlığımızı bozabilir

Sağlık çalışanları tarafından “eziyet yönetmeliği” olarak tanımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, hekimler, hemşireler ve ebeler tarafından tepki görmeye devam ediyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, akupunktur, ozon tedavisi, hacamat, hipnoz ve fitoterapi gibi alternatif tıp uygulamaları birinci basamak sağlık kuruluşları olan aile sağlığı merkezlerinde ücretli olarak yapılabilecek. Sağlık çalışanları tarafından sık sık sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi sebebiyle eleştirilen bu konu, eğitimsiz kişilerin bu işlemleri yapması ile ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

ETİK BOYUTLARI

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları olarak tanımlanan alternatif tıp işlemlerinin uygulama kılavuzlarının yayımlanması da bu tepkilerin artmasına neden oldu. Uzmanlar, alternatif tıp uygulamalarının bilimsel geçerliliği ve etik boyutları konusunda endişelerini ve uyarılarını dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilerin ücretli olarak uygulanmasına yönelik adımların çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek “Koruyucu sağlık hizmeti vermesi ve tamamen ücretsiz olması gereken birinci basamağı, bir işletme haline getirmek halk sağlığı açısından son derece sakıncalıdır” dedi. Bu kararın yurttaşa, “sağlığını, paranı vererek korumaya çalış” demek olduğunu belirten Saip, “Bunu da bilimsellliği kanıtlanmamış yöntemlerle yapmalarını teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

‘RÜŞVET DENEBİLİR’

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise geçen ay alternatif tıp işlemlerinin uygulanmaya başlandığına değinerek “Birinci basamakta siz parayla hizmetin yolunu açarsanız hangi işlemden para alınıp hangi işlemden para alınmadığını denetlemek de güçleşir. Bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp denen işlemin birinci basamakta uygulanıyor olması ayrıca bir sorun” dedi. Bu tür işlemlerin hekimlerin onayından da geçmesi için hekimlere bir para kazanma imkânı olarak sunulduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu, “Bu bize yöneltilen bir rüşvet denilebilir” ifadelerini kullandı.