Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada ‘kanser haftası’na ilişkin paylaşımlarını sıklaştırdı: Ancak kanserle mücadele ve aşılamaya bütçe yok!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Kanser hastalarının ulaşımdan konaklamaya, beslenmeden ısınmaya, ilaçlardan sağlık giderlerine kadar karşılamakta zorluk çektiğini ifade eden sağlıkçılar, “Devlet birçok gideri bütçe çerçevesinde tam olarak yerine getirmezken, kanser hastaları da düşük ücret ile geçim sıkıntısı içinde kanser tedavileri ile baş başa bırakılmış terkedilmiş durumda” yorumunu yapıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle “kanserle mücadele” temalı paylaşımlar art arda yapılıyor. Ancak sağlık emekçileri, kanser hastalarına bütçe ayrılmamasına dikkat çekiyor. Eski Sağlı Bakanı Fahrettin Koca’nın “ücretsiz HPV aşısı” sözünün üzerinden 2,5 yıl geçtiğini anımsatan sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, “Kanserle mücadeleye ve aşılama hizmetlerine bütçe yok” dedi. Yalçınkaya, “2015’in ilk 2 ayında kamu özel işbirliği projelerine 20 milyar 378 milyon TL harcandı. Aynı dönemde kanserle mücadele faaliyetlerine 6 milyon 854 bin TL, aşılama hizmetlerine ise 1 milyar 377 milyon TL harcandı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ilk 2 ayında yapmış olduğu toplam 175 milyar giderin yüzde 13’ünü kamu-özel işbirliği projelerine harcadı” ifadelerini kullandı.

‘TERKEDİLMİŞ DURUMDALAR!’

Özellikle 60 yaş üzeri emekli kanser hastalarının destekleyici tedavi maliyetlerinin karşılanmadığını belirten Yalçınkaya, “Kanser hastaları; ulaşımdan il dışı tedavilerde konaklamaya, beslenmeden ısınmaya, ilaçlardan sağlık giderlerine kadar karşılamakta zorluk çekiyor. Devlet birçok gideri bütçe çerçevesinde tam olarak yerine getirmezken, kanser hastaları da düşük ücret ile geçim sıkıntısı içinde kanser tedavileri ile baş başa bırakılmış, terk edilmiş durumda” dedi.