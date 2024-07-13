Sağlık Bakanlığı’nda denetim zayıfladı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan Dış Denetim Raporu’nda yer alan 2024 Sayıştay Denetim Bulguları, bakanlıkta denetimin zayıfladığını gözler önüne serdi. 2020’de 102 olan taslak rapor bulgu sayısı yüzde 66 azalarak 2023’te 35’e geriledi. Nihai rapordaki bulgu sayısı ise 2020’de 60 iken, 2022’de 27’e düştü. 2020’de taslak rapordaki bulguların yüzde 60’ı (61 bulgu) şehir hastanelerine ait iken bu oran 2023’te yüzde 6’ya (2 bulgu) geriledi. Sağlık emekçileri, “Kamuda israf ve usulsüzlüklerin en ciddi nedeninin zayıflayan denetim olduğunu” belirtti.

‘USULSÜZLÜKLERE AÇIK’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kamuda asıl bütçe sorununu ortaya çıkaran denetim eksikliği. Şehir hastaneleri usulsüzlüklere açık halde” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “Sağlık alanında hem yurttaşın hem de sağlık emekçilerinin yaşadığı kamusal hizmete erişime son vermenin adresi; servis, yemek giyim hakkı gibi kırıntı düzeyindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini daraltmak değil, bütçedeki usulsüz iş ve işlemlere son vermektir. Kamuda tasarruf yapılacaksa kamu kurumlarının denetimleri nicel ve nitel olarak arttırılmalı” dedi.