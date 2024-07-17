Sağlık Bakanlığı’ndan aile hekimlerine ‘idareli kullanın’ uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda “Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda sıkıntıya girileceği, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği” belirtildi. Hekimlerden planlamalarını buna göre yapmaları, önceliği bebeklere vermeleri istendi. Ayrıca ağustosta da beşli aşı (tetanoz, difteri, boğmaca, çocuk felci ve haemophilus influenza kombine aşısı) ve KKK’de (kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı) aynı sorunun yaşanabileceği de iletildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyete konuşan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Bize aşı eksiği resmi olarak bildirilmiyor. Biz haftanın bir günü aşıları alıyoruz. O gün gelmezse aşı olmadığını anlıyoruz” dedi. Bazı bölgelerde aşının yetişkinlere yapılmadığı, yalnızca bebeklere yapıldığını kaydeden Kırımlı, “Bizim burada dikkatli kullanmaktan anladığımız, ‘Erteleyebildiğinizi erteleyin’ demek” ifadelerini kullandı.

‘YILLARDIR EKSİK’

“Aşı sıkıntımız yok, herkese yapın” denilmediği müddetçe erişkinlere aşı yapmayacaklarının altını çizen Kırımlı, şunları kaydetti: “Erişkinlerde yüksek riskli olanlara yapıyoruz. Sağlık çalışanları, diyaliz ve kemoterapi alanlar, hastalığa açık veya eşi hasta olanlar gibi. Bunu ertelemiş olacağız. Bu da riskli bir durum.”

Kırımlı, “Bir çocuğa saldırı olunca bütün köpekleri katletmeyi kendinde hak görenler aşıyı getirmiyor. Boğmacadan üç çocuk öldü. Kızamıktan yatıyorlar hastanede. Deprem bölgesinde hepatit A salgını oldu. Oradaki insanlar sağlığa ulaşımda yalnız bırakılırken salgın hastalıklarla da baş başa bırakılacak. Yıllardır tetanos, kızamık, verem aşısı eksik. Üç ay sonra grip aşısı gelecek. Aşı yine olmayacak” dedi.

‘PLANLAMA BAKANLIĞIN İŞİ’

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük ise “Aşı sıkıntıları bölgesel bazda hep değişiyor. İzmir’de Hepatit B ile ilgili sıkıntı yok ama tetanos aşısı kısıtlı geliyor. Aşıları planlanmasında eksiklikler var. Bu da bakanlığın işi” diye konuştu.