Sağlık Bakanlığı’nın depolarındaki kuduz aşısının tükenmesine uzmanlardan tepki

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:53

Aşı, hastalıklardan korunmak için başvurulan güvenli ve etkili yöntemlerin başında geliyor. Son yıllarda aşı tereddüdü ve karşıtlığı tüm dünyada ve Türkiye’de yükselirken aşı olmak isteyenler de aşıya ulaşamıyor. Gazetemiz, Sağlık Bakanlığı depolarında birçok önemli aşının tükendiğini daha önce gündeme getirmişti. Son olarak kuduz aşısının da tükendiği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Kuduz aşısı yine ulaşılamaz hale geldi. Dört gün önce ilin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak miktarlarda, çok az da olsa kuduz aşısı Sağlık Bakanlığı’nın aşı depolarından verilebiliyorken bugün verilemez durumda” dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün önceki gün il sağlık müdürlüklerine “İller arası kuduz aşı sevkiyatı başlayacaktır” mesajı gönderdiğini kaydeden Uğur, “Bugün kuduz aşısı elinde olan illerden, aşı bulunmayan illere çok az miktarlarda gönderimler başlamıştır. Bu miktarlar günü dahi kurtaramamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘HEKİMLERE GÖZDAĞI’

Uğur, “Sağlık Bakanlığı’nın çözüm için harekete geçmesi hayatidir. Sağlık Bakanlığı aşı sıkıntısını dile getiren hekimlere dava açaması, halkın sağlık hakkı için gerçeği dile getirmekten çekinmeyenlere gözdağı verme çabasıdır. Sık sık aşı tedarikinde yaşanan sorunların sorumlusu kim ise hesap vermesi gereken de onlardır. Yönetemediğiniz sağlık sisteminin bedelini halk sağlığı ile ödemektedir” diye konuştu.

Dışa bağımlılık nedeniyle aşı temininde sorun yaşandığını vurgulayan Uğur, “Belli ki stok yönetimi de yapılamamaktadır. Kamusal aşı üretimine ivedilikle geçilmelidir. 1930’larda pek çok aşıyı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde üretebiliyorduk, Cumhuriyetin 101. yılında aşıya ihtiyacı olan ülke haline geldik” değerlendirmesinde bulundu.