Sağlık çalışanlarından siyah pankartlı protesto

Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 06.01.2025 - 15:55

İzmir'de sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ni protesto etmek amacıyla iş bıraktı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde siyah pankart açarak ve besteledikleri şarkıyı söylerek basın açıklaması yapan sağlık emekçileri, “Haklıyız, Kararlıyız, Yaratığınız Sorunlar Çözülene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz!”, "Sağlıkta Bakan arıyoruz", "Sermayaye değil sağlığa bütçe" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Sağlık meslek örgütlerinin öncülüğünde gerçekleşen eylemde, hekimler, hemşireler, ebeler ve sağlık çalışanları, sorunların çözülmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz?" diye soruldu. Ardından siyah pankarta sprey boyayla "Eziyete hayır" yazıldı.

"HALKIN SAĞLIĞINI KORUYOR MUSUNUZ?"

Sağlık çalışanları, Kasım ve Aralık aylarında dile getirdikleri taleplerin Ocak ayında hâlâ karşılanmadığını belirtilerek, "Yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçetelere sınırlama getirildi, antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçlarının yazımı kısıtlandı bu durum hastaların tedavisini zorlaştırdı" denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİLER

Sağlık Bakanlığı'na seslenilen açıklamada, "Ey Sağlık Bakanlığı, 2025 bütçesinde de kaynakların yüzde 50’den fazlasını hastaneler ayırdığınızı gördük. Her bir kişinin yılda 12 defa doktora başvurmasıyla övündüğünüzü duyuyoruz. Para getiren tedavi edici hizmetleri sürekli öne çıkarttınız, hastaların gerekmediği durumlarda bile 3. Basamak hastanelere, özel hastanelere gitmelerini teşvik ediyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

"HEKİMLERİ PUAN TOPLAYAN BİLGİSAYAR OYUN FİGÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ!"

Sağlık çalışanları, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin hekimleri hastaya faydası olmayan veri girişleriyle değerlendirdiğini ve 70 puanın altında kalan sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilme tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Taleplerini Sıraladılar:

Sağlık çalışanları, halkın sağlık hizmetlerine eşit ve nitelikli erişimi için beş temel talebi yineledi:

1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanması.

2. Hekim başına düşen nüfusun 2.000 kişiyi aşmaması.

3. Aile Hekimliği'nde güvenceli istihdam.

4. Sağlık emekçilerinin insanca yaşam koşullarına uygun maaş alması.

5. Sağlıkta şiddeti önleyecek etkin tedbirler alınması.

Sağlık çalışanları, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, kamuoyundan destek talep etti.