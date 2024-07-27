Sağlık emekçileri, ‘liyakatsiz atamalarla Sağlık Bakanlığı’nın ele geçirildiğini’ söyledi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Memurların alacağı zamın temmuz ayı içerisinde yüzde 19.3 olarak belirlenmesinin ardından sağlık emekçileri, iktidara yakınlığıyla bilinen ve “sarı yapılanma” olarak adlandırılan sendikalara tepki gösterdi. Sağlık emekçileri, iktidarın yetkili sendikayla masaya hiç oturmaması durumunda memurların yüzde 24.7 zam alacağını dile getirdi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği toplusözleşme ikramiyesi için yüzde 1 baraj şartının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi paketine eklenmesi de “sarı sendikalara” yönelik eleştirilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

Toplu iş sözleşmelerindeki başarısızlıklar ve yüzde 1 barajına ilişkin tepkiler sürerken Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aktürk, sarı sendikaların Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdiğine işaret etti. SAHADER Adalet ve Liyakat Komisyonu Başkanı Gonca Koçak’la birlikte yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Cumhuriyet’e açıklayan Aktürk, “Şu anda 51 ilde kamu sağlık tesislerinin yönetim kademesinde bulunanlar aynı zamanda yetkili sendikanın o ilde bulunan yönetim kurullarında da görevli. Kamuya açık verilerle, yetkili sendikanın 51 il şube yönetim kurulunda bulunan 120 kişinin kamu sağlık tesislerinde de yönetici olduğunu tespit ettik. İl başına iki kişiden fazla yönetici atayacak hale gelen bu yapı, adeta Sağlık Bakanlığı’nı yavaş yavaş ele geçiriyor” diye konuştu.

‘MOBBİNG VE BASKININ ODAĞI’

Aktürk, “Daha önce de bu araştırmayı bakanlığa, CİMER’e gönderdik. Sosyal medya ve ulusal basında deklare ettik. Hatta soru önergesi olarak bile verildi ancak herhangi bir ilerleme sağlanamadı” ifadelerini kullandı. Bakanlıkta sözleşmeli yöneticilerin 100 bin TL’den fazla maaş aldığına dikkat çeken Aktürk, “Sözleşmeli yöneticilerin atamasında ortaya çıkardığımız listeye göre liyakat aranmadığı ve bu pozisyonların yetkili sendika tarafından ele geçirildiği açıktır. Yetkili sendika yönetim kurulunda bulunanlar, hem huzur hakkı hem de kamudan yüksek maaşla çifte kazanç elde ettiği düşünüldüğünde neden toplu sözleşmede başarının umursanmadığı, protesto edilmediği açıkça anlaşılacaktır” diye konuştu. Aktürk, “Sağlık emekçileri, yıllardır toplu sözleşmeyle oyalanırken yetkili sendikanın idari katta koltuk kapmaca yarışına girdiği ve derdinin emekçiler olmadığı kolayca anlaşılacaktır. Yeni atanan sayın sağlık bakanını uyarıyoruz: Bu sendika kamu sağlık tesislerini gün geçtikçe ele geçirmeye devam ediyor. Mobbing (yıldırma) ve baskının odağı olan bu sendikanın yönetici atamasına göz yumulmamalıdır” dedi.