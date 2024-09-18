Sağlık emekçileri: Yüzde 35 vergi kesintisinden vazgeçin

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:38

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:38

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve İzmir Tabip Odası, vergide adalet eylemlerinin 28. haftasında Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi önünde ortak açıklama yaptı. Sağlık çalışanları "Gelirde, vergide adalet istiyoruz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı.

YÜKSEL: BU SADECE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, vergide adalet sorunun sadece hekimlerin değil tüm çalışanların sorunu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz vergide adalet istiyoruz. Maaşımızın büyük bölümü vergi olarak kesiliyor. Aylar geçtikçe daha az geliri olan, ekonomi şartlarının daha zorlandığı bir ortamda yaşam mücadelesi, geçim mücadelesi veriyoruz. Tek derdimiz, vergi mi? Tabii ki değil. Ama canımızı yakmaya devam ediyor. Bu dert sadece bizim derdimiz mi? Hayır. Herkesin sorunu. Bizler, hekimler, sağlık çalışanları olarak tekrar 28. haftada dilek getiriyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Hak ettiğimizi geliri, yaşamımızı iyi şekilde sürdürmemizi sağlayacak geliri almak istiyoruz ve ne aldığımızı da bilmek istiyoruz. Yılbaşında bir zam yapılıyor maaşlarımıza. Biz bir süre sonra ilk aldığımız maaştan çok daha düşük maaşlar, ücretler alıyoruz. Ve geçimimizi sağlamak için bütün vatandaşlar gibi zorlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Vergide adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Meclis açılacak. Bütçe komisyonu toplanacak. Biz buradan onlara şimdiden seslenmeye başlıyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Yaşamın bütün alanında, her alanında adalet istiyoruz.”

ÇOBAN: KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Açıklamayı okuyan SES İş Yeri Temsilcisi Mustafa Çoban, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergide adalete ilişkin sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Emeğiyle geçinmeye çalışan, enflasyonun ve ekonomik krizin yükü altında ezilen tüm ücretliler, sabit gelirliler için vergide ve gelirde adalet istiyoruz. 15 Eylül de aldığımız ücret, yapılan enflasyon fark artışına rağmen bu yılın ocak ayında aldığımız ücretin altında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Vergide adaleti sağlayacağız’ demesinden sonra ücretlilerden yapılan vergi kesintileri devam ediyor. Önümüzdeki 5 ay boyunca kesilen vergilerin oranı artacak ve ücretimiz yüksek enflasyon karşısında azalmaya devam edecek. Mayıs ayında vergide adaleti sağlama sözü veren Mehmet Şimşek’in ‘Enflasyon düşünce zaten vergide adalet sağlanmış olacak’ sözlerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar olduğunu biliyoruz.”

“HER GEÇEN AY NASIL YOKSULLAŞTIĞIMIZI ANLIYORUZ”

Ülkedeki mevcut ekonomik krizin tüm vatandaşları açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğine dikkat çeken Çoban, şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli ekonomik programın iyi gittiğini söyleyen hükümete soruyoruz. Biz hastalarımızla konuştuğumuzda yaşadıkları yoksulluğun nasıl derinleşip halkı etkilediğine şahit oluyoruz. Meslektaşlarımızla konuştuğumuzda, bordrolarımıza baktığımızda her geçen ay nasıl yoksullaştığımızı anlıyoruz. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) 2024 Eylül açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 890 lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 73 bin 651 liraya çıktığı bir dönemde, çalışanlara düşük ücret yüksek vergi kesintisi uygulamak haksızlık değil mi?”

“EYLEMLERİMİZ TALEPLERİMİZ KARŞILANANA DEK SÜRECEK”

Vergide adalet için milletvekillerine seslenen Çoban, şunları söyledi:

“Vergi gelirlerinin yüzde 80’ini sabit gelirlilerden alıyorsunuz hiç olmazsa halkın temel ihtiyaçları için harcayın dedikçe hükümet tersine politikaları hayata geçirmeye devam ediyor. Buradan tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Ekim ayında TBMM açıldığında vergide adaleti sağlamak, sabit gelirlilerin, ücretlinin sırtına yüklenen yükün azaltılması için ne yapacaksınız? Gelirde ve vergide adalet için sesimizi duyuracak mısınız? Bu adaletsizliğin ve haksızlığın sona ermesi için çaba gösterecek misiniz? Talebimiz açık… Yüzde 35 vergi kesintisinden vazgeçin, adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşılık her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarının hayata geçirin. Aile hekimliği emekçileri ve tüm sağlık emekçileri olarak 28 haftadır sürdürdüğümüz ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ eylemlerimiz taleplerimiz karşılanana dek sürecek. Vazgeçmiyoruz, ısrar ediyoruz.”