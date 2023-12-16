Sağlık emekçisine giyim yardımı: 70 TL!
Sağlık çalışanlarına yıllık verilen “2023 giyecek yardımı ödemeleri” dün Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan emekçilere gönderildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana ayni değil nakdi olarak yapılan giyecek yardımı adı altındaki iki önlük bedeli, vergi kesintisi sonrası hekimlere 70 TL olarak yatırıldı.
“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği”nde yazılı ayni yardıma göre hekimlere yıllık iki önlük verilmesi gerekiyor. SES Şişli Şube Denetleme Kurulu Üyesi Abuzer Aslan, “Önlük için giyecek yardımı yapılmış ancak bu ücretle çorap dahi alınamaz” dedi.
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