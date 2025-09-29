‘Sağlık okuryazarlığı hastalıklardan korur’

Sağlık okuryazarlığı, yalnızca bireyin değil, toplumun sağlığını korumada kritik bir rol oynarken bu alandaki eksiklikler sessiz bir halk sağlığı krizine dönüşüyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyinin çok yüksek olmadığını ve genellikle sosyal medya üzerinden, kulaktan dolma bilgilerle şekillendiğini belirtti.

Sağlık okuryazarlığının bireylerin hastalıkları önleme ve tedavi sürecine önemli katkılar sağladığını ifade eden Kasapçopur, “En etkili sağlık yaklaşımı tedaviden çok korunmadır ve sağlık okuryazarlığı özellikle koruyucu hekimlik alanında büyük rol oynar” diye konuştu.