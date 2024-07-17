Sağlık personeline baskı iddiası

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Hürriyet Sağlık-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Emir, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin 3. basamak yoğun bakım servisinde çalışan sağlık personeli eksiğine ve burada çalışan hemşirelere idareciler tarafından uygulandığı iddia edilen mobbinge (yıldırma) dikkat çekti. Kritik hastaların bulunduğu 3. basamak yoğun bakımında tek hemşirenin 4-5 hastaya bakmaya zorlandığını kaydeden Emir, baskı ve mobbingin hasta ölümlerine neden olduğunu iddia etti. Emir, “Türkiye’de buradan daha yüksek mortalite (ölüm) oranı olan bir hastane olduğunu düşünmüyorum. Özellikle dahili birimlerde 10 hastadan 8’i ölüyor” dedi.

PSİKOLOJİK YIPRANMA

Emir, “Buradaki hekimler, tanınmış ve alanında uzman hocalar. Bu hocalara tedavi olmak için Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor. Avrupa’dan da geliyor. Turizm hastanesi görevi görüyor. Ancak hizmetin kalitesini belirleyen sadece hekimin iyiliği ve cerrahi işlemin başarısı değil, klinikte size uygulanan bakım. Önemli olan tedavi sürecinin yönetilmesi. Bu sağlanamıyor” diye konuştu. Maddi ve manevi olarak yıprandıklarını söyleyen Emir, “Her gün aldığınız hastaların 2-3 tanesinin vefat ettiğini, bunlar için de insan üstü bir mücadele verdiğinizi düşünün. Bu bir psikolojik yıpranma” dedi.