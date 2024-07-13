‘Sağlık sektöründe mobbing yaygınlaştı’

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Doğramacı, “Son dönemde yapılan araştırmalar ve medyada yer alan haberler, mobbingin sağlık sektöründe ne denli yaygınlaştığını ve birçok hekimin bu baskıya dayanamayarak trajik bir şekilde intiharı seçtiğini gözler önüne sermektedir. Bu vahim tablo, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini de derinden sarsmaktadır” dedi. Ayrıca Doğramacı, asistan hekimlerin mobbinge daha çok maruz kaldığının altını çizdi. Doğramacı, “Bu genç hekimler, yeterli destek ve rehberlikten yoksun kaldıklarında, tükenmişlik ve umutsuzluk hisleriyle baş başa kalabilmektedirler. Acil önlemler alınması gerek” değerlendirmesinde bulundu.