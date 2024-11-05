Sağlık-Sen’den aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin Danıştay’a dava

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:36

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni aile hekimliği yönetmeliğine sağlıkçılardan tepki büyüyüor. Aile hekimleri bugün, yarın ve Çarşamba günü yönetmeliğe tepki olarak kitlesel olarak iş bırakacak. Sözkonusu yönetmeliğe iktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen’den de tepki gelmesi dikkat çekti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada yönetmelikteki mağduriyetlere neden olacak bazı maddelerin iptali için hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Memnuniyet oranı, akılcı ilaç, ödemeler, kronik hastaların takibi gibi birçok konuda düzenleme yapılan yönetmeliğin sahanın beklentilerinden uzak olduğunu belirten Sağlık-Sen, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içeren maddelere yönelik Danıştay’a dava açtı. Açılan davada şu maddelerin iptali istendi:

“. Sözleşmenin yenilenmesine, kendiliğinden sona ermesine ve feshi

. Subjektif değerlendirme getiren memnuniyet oranı

. Hekim bağımsızlığına müdahale eden akılcı ilaç kullanımı

. Zorunlu hasta takibini getiren son 6 ayda birime müracaat etmeyen nüfus oranı için kesinti yapılması

. Genel hayatı etkileyen afet durumlarında sözleşmenin 1 yıl sona ermeyeceğini düzenleyen hükmün kaldırılması ve aynı zamanda bürokrasiyi ve iş yükünü artıran düzenlemelere ilişkin maddeler.”