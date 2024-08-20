‘Sağlıkçı emeklilikte de çalışmak zorunda’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında yapmış olduğu sağlıkçıların maaş ödemelerine ilişkin açıklaması tepki topladı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00
‘Sağlıkçı emeklilikte de çalışmak zorunda’
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Memişoğlu; sağlıkçılara maaş, taban ek ödeme, teşvik ek ödeme ve nöbet/icap şeklinde dört kalemde ödeme yapıldığını kaydederken, bu kalemlerden ikisinin emekliliğe yansıdığını savundu.

Ayrıca bu konuda bir revizyonlarının olmadığını da belirtti.

Ancak Memişoğlu’nun söylediğinin aksine ödeme kalemlerinden yalnızca bir tanesi emekliliğe yansıyor. Sağlık emekçileri parçalı ödeme almaya devam etmelerine tepki göstererek “emekliliğe yansıyan tek kalem maaş” istemlerini yeniden dile getirdi.

Sağlıkçılar, maaşlarının neredeyse yarı yarıya düşmesi nedeniyle emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekiyor.


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