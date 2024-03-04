Sağlıkçılar toplu ulaşımda indirim istiyor

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:33

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:55

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’un sağlık çalışanlarına indirimli ulaşım hakkı için bir basın açıklaması yaptı.

“Sağlık çalışanlarımıza ulaşım hizmetlerinde indirim istiyoruz” diyen Doğruyol, “Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için 24 saat kesintisiz hizmet vermekte olan meslek gurubudur. Sağlık çalışanlarımız yaptıkları görev gereği, karşısına gelen insandan nasıl bir bulaşıcı hastalığa maruz kalacağı belli olmadığından dolayı, maden işçilerinden sonra en riskli meslek gruplarından birisini kapsamaktadır. Pandemi döneminde de görülmüştür ki, tüm dünyada olduğu gibi pek çok vatandaşımızın kendi yakınlarının bile COVİD-19 olduğu zamanlarda kendi hastalarından uzak dururlarken sağlık çalışanlarımız o hastalara 7/24 hizmet etmişlerdir. Ve pek çok sağlık çalışanımız da COVİD-19 mikrobundan dolayı hayatını kaybetmiştir. Kısaca söylemek istiyoruz ki, toplu taşıma araçlarında sağlık çalışanlarımıza indirimli ulaşım hakkı tanınsın. Bu konuyu tümden çözecek olan cumhurbaşkanıdır. Emin olun ki, indirimli ulaşım hakkını en çok hak eden meslek guruplarımızdan bir tanesi de sağlık çalışanlarımızdır” dedi.