Sağlıkçılardan 'Eris' uyarısı: Testler yapılmalı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 04:41

TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, yaz döneminde sıklıkla görülen “yaz gribi” ve “ishal” vakalarının Covid-19’un yeni varyantı olabileceğine dikkat çekerek “Varyant, yaz gribiyle karıştırılıyor olabilir. Ayırt etmek için test yapmak lazım. Ancak artık Covid-19 testi yapılmıyor” dedi.

(Ali İhsan Ökten)



‘OKULLAR AÇILINCA RİSK ARTAR’

DSÖ’nün de Covid-19 testi yapılmasını ve bildirilmesini önerdiğinin altını çizen Ökten, “Bakanlığın bu konuda kamuoyuna net açıklama yapması gerekir. Okullar açılıp toplu kapalı ortamlara girilmeden önce kesinlikle ishal ve grip gibi vakalar görüldüğünde test yapılmalı. Önlemler alınmalı” diye konuştu.

Ökten, okulların açılmasıyla enfeksiyon riskinin arttığı kış aylarına girileceğini kaydederek “Havalandırma durumu kısıtlanacak. Etkileşim artacak. O nedenle okulların açılmasıyla varyantın yayılma riski artar” ifadelerini kullandı.

(Emrah Kırımlı)



‘COVİD-19 İÇİN DE YOK DENİLDİ’

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı da “Kalabalıklar arttıkça görülmeye başlayabilir” dedi. Kanalizasyonlardan alınan örneklerle virüs olup olmadığına bakıldığını belirten Kırımlı, “Yine bakılabilir. Böylece Türkiye’de varyantın olup olmadığı ortaya çıkar. Dünyada olan bir salgının burada olmama ihtimali yok” dedi.

Kırımlı şöyle konuştu:

“Covid-19’un dünyada görülmeye başladığı zamanlarda da Türkiye’de yok denildi. Kısa bir süre sonra vaka sayılarını açıkladılar. Kızamık için de bu böyle oldu. Muhtemelen eylül-ekim aylarında pencerelerin kapanmasıyla arttığını göreceğiz. Eğer ishal vakaları Covid’se ‘Sağlık sistemi, Covid-19’a teslim oldu’ diyebiliriz.”