Sağlıkçıların ek ödemesi en sona kaldı

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

Sağlık emekçileri, sağlık kurumlarının döner sermaye bütçelerinden yapılan performansa göre ödemelerini zamanında alamıyor. Gecikmenin hastane yönetimleri nedeniyle yaşandığını düşünen sağlık emekçileri, gecikmenin bakanlığın belirlediği ödeme stratejisinden kaynaklandığını öğrendi. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısına göre döner sermaye bütçelerinden sağlık emekçilerine yapılan ödeme kalemleri 6 bölüme ayrıldı. Ödemelerde öncelik, 1’den 6’ya doğru belirlendi. Performans ödemeleri 5. sırada yer aldı. Söz konusu gecikmeye sağlıkçılar tepki gösterdi.

Döner sermaye bütçesini emeği ile var edenlerin hizmette 1. sırada, ödemelerde sondan bir önceki sırada yer aldığının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Döner sermaye bütçesini emeği ile oluşturan sağlık emekçileri bütçeden en son ödeme yapılan bütçe kalemi haline geldi. Müteahhit alacakları, bina sahiplerine ödenen ödemeler; sağlık hizmetleri emeği ile var eden sağlık emekçilerinden önce yapılıyor” dedi.