Sağlıklı cilt için beslenme önerileri
Cilt sağlığının yaş, stres, beslenme gibi pek çok faktörden etkilendiğini belirten Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "A, C, D ve E vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi eser elementlerin yeterli miktarda alınması, bağışıklık sistemi için önemlidir. Bu da cilt sağlığıyla ilişkilidir" dedi
Cilt sağlığını korumak için yalnızca dış bakım yeterli olmazken, beslenme alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Araştırmalar, tüketilen besinlerin cildin içten dışa beslenmesine katkı sağladığını ve yaygın cilt rahatsızlıklarının gelişimini etkilediğini ortaya koyuyor.
CİLT SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, cilt sağlığının genetik faktörler ve çevresel etkenlere bağlı olarak değiştiğini belirtti. Akgül, "Cilt sağlığı; yaş, cinsiyet, beslenme, stres düzeyi, yaşam tarzı ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, UV ışınları, hava kirliliği, sigara dumanı, stres ve yorgunluk gibi çevresel etkenler de cildin sağlığını ve görünümünü etkiler. Bu nedenle düzenli bakım ve doğru beslenme büyük önem taşır" dedi.
DENGELİ BESLENME CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Diyetisyen Akgül, yapılan klinik araştırmaların beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki etkisini kanıtladığını belirterek, "Araştırmalar, A, C, D ve E vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi elementlerin bağışıklık sistemini desteklediğini ve enfeksiyon riskini azalttığını gösteriyor. Bu besin öğelerinin yeterli miktarda alınması, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için olduğu kadar cilt sağlığı için de büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.
FENOLİK BİLEŞİKLER CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİREBİLİR
Bitkisel gıdalarda bulunan fenolik bileşiklerin cilt görünümüne olumlu etkileri olduğunu belirten Akgül, "Bazı çalışmalar, meyve, sebze, tahıl ve çeşitli bitkisel ürünlerde bulunan fenolik bileşiklerin, cilt yaşlanmasını geciktirdiğini ve hatta önleyebileceğini göstermiştir. Bu bileşikler tahıllar, yağlı tohumlar ve baklagillerde bol miktarda bulunmaktadır" dedi.
CİLT SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLEN BESİNLER
Cilt sağlığını destekleyen besinler hakkında da bilgi veren Akgül, şu önerilerde bulundu:
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Meyve ve sebzeler: İçerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde cildi besler ve hasarları onarır. Özellikle ahududu, çilek, kızılcık, yaban mersini, böğürtlen, nar gibi meyveler ile ıspanak, brokoli, lahana, Brüksel lahanası ve karnabahar gibi sebzeler yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir.
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Sert kabuklu yemişler: Fındık, badem ve ceviz gibi besinler, polifenoller açısından zengindir ve antioksidan özellikleriyle cildi koruyabilir.
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Yeşil çay: İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde cilt sağlığına birçok fayda sağlar.
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Omega-3 yağ asitleri: Cildin nem dengesini koruyarak sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
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