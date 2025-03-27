Sağlıklı cilt için beslenme önerileri

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:32

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:32

Cilt sağlığını korumak için yalnızca dış bakım yeterli olmazken, beslenme alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Araştırmalar, tüketilen besinlerin cildin içten dışa beslenmesine katkı sağladığını ve yaygın cilt rahatsızlıklarının gelişimini etkilediğini ortaya koyuyor.

CİLT SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, cilt sağlığının genetik faktörler ve çevresel etkenlere bağlı olarak değiştiğini belirtti. Akgül, "Cilt sağlığı; yaş, cinsiyet, beslenme, stres düzeyi, yaşam tarzı ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, UV ışınları, hava kirliliği, sigara dumanı, stres ve yorgunluk gibi çevresel etkenler de cildin sağlığını ve görünümünü etkiler. Bu nedenle düzenli bakım ve doğru beslenme büyük önem taşır" dedi.

DENGELİ BESLENME CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Diyetisyen Akgül, yapılan klinik araştırmaların beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki etkisini kanıtladığını belirterek, "Araştırmalar, A, C, D ve E vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi elementlerin bağışıklık sistemini desteklediğini ve enfeksiyon riskini azalttığını gösteriyor. Bu besin öğelerinin yeterli miktarda alınması, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için olduğu kadar cilt sağlığı için de büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

FENOLİK BİLEŞİKLER CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİREBİLİR

Bitkisel gıdalarda bulunan fenolik bileşiklerin cilt görünümüne olumlu etkileri olduğunu belirten Akgül, "Bazı çalışmalar, meyve, sebze, tahıl ve çeşitli bitkisel ürünlerde bulunan fenolik bileşiklerin, cilt yaşlanmasını geciktirdiğini ve hatta önleyebileceğini göstermiştir. Bu bileşikler tahıllar, yağlı tohumlar ve baklagillerde bol miktarda bulunmaktadır" dedi.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLEN BESİNLER

Cilt sağlığını destekleyen besinler hakkında da bilgi veren Akgül, şu önerilerde bulundu: