Havadaki ısı değişiklikleri en çok cildi vuruyor: Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumanın yolları

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:58

Cilt sağlığı, pek çok faktörden etkilenebilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. İlayda Uysal, "Havadaki ani ısı değişimleri, rüzgâr, su tüketiminin azalması, beslenme tercihleri ve güneş ışığı cilt sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde daha dikkatli olmak gerekir" diyerek en sık görülen cilt hastalıkları hakkında önemli bilgiler verdi ve bu hastalıkların tetiklenmesini önleyecek önerilerde bulundu.

ROZASEA, HAVA DURUMUYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Halk arasında "gül hastalığı" olarak bilinen rozasea, hava koşullarına bağlı olarak ataklar gösterebiliyor. Uzm. Dr. Uysal, "Soğuk veya sıcak hava, ani ısı değişimleri ve şiddetli rüzgâr rozasea ataklarına neden olabilir. Bu hastaların ciltleri dış uyaranlara karşı daha duyarlıdır ve kızarıklık, kuruluk, kaşıntı, yanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir" dedi. Soğuk havalarda cilt nemlendirilmeli ve yüz, atkı veya kaşkol gibi koruyucu materyallerle soğuktan korunmalıdır. Ayrıca güneş kremi kullanımı, hem soğuk hem de sıcak havalarda dermatolog önerisiyle önerilmektedir. Sıcak içecekler, baharatlı gıdalar ve alkol tüketimi gibi faktörler de rozasea şikâyetlerini artırabilir.

EGZAMA İÇİN DOĞRU ÜRÜN KULLANIMI ÖNEMLİDİR

Cilt hastalıkları arasında en sık görülenlerden biri de egzama. Dr. Uysal, "Kuru ve soğuk havalarda ellerde egzama gelişebilir. Eller, yoğun nemlendirici kremlerle korunmalı ve eldiven kullanılmalıdır. El egzamasının tedavisinde kortizonlu kremler ya da onarıcı kremler ve el nemlendiricileri kullanılabilir" dedi. Ayrıca ellerin her yıkama sonrası nemlendirilmesi, egzama gelişimini engellemede büyük önem taşır.

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ CİLDİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Ani hava değişimlerinin cilt üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Dr. Uysal, "Isı değişimleri cilt bariyerini bozarak cildin dış uyaranlara karşı daha hassas hale gelmesine neden olur. Bu da ciltte su kaybına yol açarak kuruluğa neden olabilir. Kaşınma ve ovalama, durumu daha da kötüleştirebilir" şeklinde uyardı.

GÜNEŞTEN KORUNMAK HER MEVSİM ÖNEMLİDİR

Soğuk kış günlerinden bahara geçişte güneşin cilt üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini belirten Dr. Uysal, "Dört mevsim boyunca güneş lekelerinden korunmak için cilt tipine uygun güneş kremleri kullanılmalıdır. Aksi takdirde güneş yanıkları ve ilerleyen dönemlerde cilt kırışıklıkları oluşabilir" dedi.

SAÇLI DERİDE YAĞLI EGZAMA: SEBOREİK DERMATİT

Ani ısı değişimleri seboreik dermatiti, yani yağlı egzama, tetikleyebilir. Dr. Uysal, "Seboreik dermatit, saçlı deride ve yüzün yağlı bölgelerinde kepek, pullanma, kaşıntı ve küçük iltihaplı sivilcelerle kendini gösterir. Soğuk hava, ani ısı değişimleri ve stres bu hastalığı tetikler. Tedavisinde egzama şampuanları ve yangıyı azaltıcı losyonlar kullanılabilir. Ayrıca çok sıcak suyla banyo yapmaktan kaçınılmalı ve cilt yapısına uygun saç ve cilt ürünleri tercih edilmelidir" dedi