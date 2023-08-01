Sağlıkta hak eylemi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

Türkiye genelindeki hekimler ve sağlık çalışanları, toplu iş sözleşmelerinin başladığı günde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Eylem bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek. Bu tarihler aralığında polikinlikler hizmet vermeyecek ancak acil servisler iş bırakma eyleminden muaf tutulacak.

Eyleme, 19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun (SABİM) bünyesindeki sağlık çalışanları katılacak. Sağlık çalışanları mali ve özlük haklarının verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve liyakatlı yönetim taleplerini dile getirecek.

KİRALARDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Gelen zamlarla birlikte aile sağlık merkezlerinin ayakta kalmakta zorlandığını belirten İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, “Aile sağlığı merkezlerinin tüm giderlerini aile hekimleri karşılıyor. Tüm bu giderlere gelen zamlar da bize verilen zam oranına göre çok fazla. Buna bir örnek verecek olursak, aile sağlık merkezleri işyeri olarak geçiyor ve işyerlerinin kirasına devletin açıkladığı rakama göre yüzde 60 zam geldi. Asgari ücretle çalışan çalıştırıyoruz ve bu çalışanlara gelen zam oranı da yüzde 34. Biz aile hekimleri olarak birçok medikal malzeme kullanıyoruz ve bu malzemelere son altı ayda gelen zamlar yüzde 50’nin üzerinde. Bize gelen zam ise sadece yüzde 17. Bu şartlar altında aile sağlığı merkezlerini döndürmek artık imkânsız hale geldi. Kirasını ödeyemediği için kapanan aile sağlık merkezleri de var” dedi. Uluç, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de halen önüne geçilemediğini vurguladı.

UYARI EYLEMİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Anadolu Şube Eş Başkanı Nurdan Gürer ise “Biz bölük pörçük güvencesiz maaşlar yerine temel ve primimize yansıyan ücretler istiyoruz. Emekli olduğumuzda yaşanılabilir ve açlık sınırının altında olmayan maaşlar almak istiyoruz” diye konuştu. Gürer, “İş bırakma eylemimiz bir uyarı eylemidir” dedi.