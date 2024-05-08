Sağlıkta pahalılık cep yakmaya devam ediyor: Sağlık raporu almak 1250 TL
Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarının fiyatları özel hastanelerle yarışıyor. Göz, dahiliye, psikiyatri, genel cerrahi ve kulak-burun-boğaz servislerindeki muayeneleri kapsayan bir heyet raporu almak isteyen yurttaşların, 1250 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı’na doğrudan
bağlı olan devlet hastanelerinden
sağlık raporu almak isteyen
yurttaşlar, veznede ödedikleri
fiyat karşısında şok yaşıyor.
İktidarın kötü ekonomi yönetimi ve
enflasyonun önüne geçilememesi
nedeniyle her geçen gün artan
hayat pahalılığı, yurttaşları öğün
atlamak zorunda bırakırken
sağlıktaki pahalılık yurttaşı daha
da zor bir duruma sokuyor.
VEZNEDE SARSILIYORLAR
Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nden göz, dahiliye, psikiyatri, genel cerrahi ve kulakburun-boğaz servislerindeki muayeneleri kapsayan bir heyet raporu almak isteyen yurttaşlar, vezneye gittiklerinde ödedikleri fiyatla sarsılıyor. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Beyoğlu Döner Sermaye Muhasebe Birimi tarafından bir sağlık raporu için 1250 TL alınması karşısında yurttaşlar, ödemek zorunda kaldıkları faturaya inanmakta güçlük çekti.
Yurttaşlar bu kadar yüksek bir fiyat ödemek istemese de, işe giriş, ehliyet, ruhsat gibi amaçlar için zorunlu tutulan sağlık raporunu almak zorunda kalmaları nedeniyle daha çok öğün atlamayı göze alıp bu fahiş fiyatı ödüyor. Devlet hastanelerindeki bu pahalılığa tepki gösteren yurttaşlar, fiyatların düşürülmesini istedi. Bazı yurttaşlar ise sağlık raporunu yeni işe giriş için aldıklarını, zaten işsiz oldukları için de son paralarını da sağlık raporu alabilmek için devlet hastanesine verdiklerini söyleyerek fahiş fiyata tepki gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM şubesinde skandal görüntü!
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- AKP ‘aktör’ arıyor