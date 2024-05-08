Sağlıkta pahalılık cep yakmaya devam ediyor: Sağlık raporu almak 1250 TL

Yayınlanma: 08.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’na doğrudan bağlı olan devlet hastanelerinden sağlık raporu almak isteyen yurttaşlar, veznede ödedikleri fiyat karşısında şok yaşıyor. İktidarın kötü ekonomi yönetimi ve enflasyonun önüne geçilememesi nedeniyle her geçen gün artan hayat pahalılığı, yurttaşları öğün atlamak zorunda bırakırken sağlıktaki pahalılık yurttaşı daha da zor bir duruma sokuyor.



VEZNEDE SARSILIYORLAR

Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nden göz, dahiliye, psikiyatri, genel cerrahi ve kulakburun-boğaz servislerindeki muayeneleri kapsayan bir heyet raporu almak isteyen yurttaşlar, vezneye gittiklerinde ödedikleri fiyatla sarsılıyor. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Beyoğlu Döner Sermaye Muhasebe Birimi tarafından bir sağlık raporu için 1250 TL alınması karşısında yurttaşlar, ödemek zorunda kaldıkları faturaya inanmakta güçlük çekti.

Yurttaşlar bu kadar yüksek bir fiyat ödemek istemese de, işe giriş, ehliyet, ruhsat gibi amaçlar için zorunlu tutulan sağlık raporunu almak zorunda kalmaları nedeniyle daha çok öğün atlamayı göze alıp bu fahiş fiyatı ödüyor. Devlet hastanelerindeki bu pahalılığa tepki gösteren yurttaşlar, fiyatların düşürülmesini istedi. Bazı yurttaşlar ise sağlık raporunu yeni işe giriş için aldıklarını, zaten işsiz oldukları için de son paralarını da sağlık raporu alabilmek için devlet hastanesine verdiklerini söyleyerek fahiş fiyata tepki gösterdi.



