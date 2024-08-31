Sağlıkta sorunları gideremeyen iktidardan yeni sıkıntılara neden olacak proje

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, 81 ilde salgınla mücadele kapsamında yeni projeleri yaşama geçirecek. Bakanlığın yeni projesiyle 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunlu olacak. Projenin yaşama geçmesiyle salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi, yaşlılara kolaylık sağlanması ve trafiğin azalması gibi birçok avantaj elde edilebileceği ifade ediliyor.

Bakan Kemal Memişoğlu’nun da projenin uygulanması için gerekli talimatları verdiği kaydediliyor. Böylece sitelerin içinde Sağlık Bakanlığı’na tahsis edileceği belirtiliyor. Mini hastanelerde tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi durumların çözülebileceği savunuluyor.

‘KONTROLDEN ÇIKAR’

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği bir dönemde, sağlık birimlerini daha da parçalayarak yeni düzenlemeler yapmanın doğru olmadığına işaret eden aile hekimleri, yeni projeyle sağlık sisteminin daha karmaşık hale geleceğine söyledi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, “Böyle bir durum birinci basamağı dağınıklaştırabilir. Özellikle bebek, çocuk, gebe takipleri tek hekim tarafından yürütülüyor. Böyle bir durum, kontrolü güçleştirir. Bu da halk sağlığı açısından sorun yaratır. Elimizde zaten mevcut her mahallede aile sağlığı merkezleri (ASM) bulunan bir ortamda site yönetimlerine sağlık birimi oluşturmanın mantığı yok” ifadelerini kullandı.

Mengücük, “Benim tahminim bunu şahıslara bırakamayacakları için muhtemelen özel sektörün el atacağı bir yer olur. Bu da yine sağlığın özelleştirilmesiyle başka bir soruna da neden olabilir. Bu kadroları bakanlık temin edip istihdam edecekse bu çok zor. Çünkü zaten şu an ASM’lerde hekim, ebe, hemşire sayısı yetersiz” diye konuştu. Yetersiz çalışanla ayrıca başka birimler kurulmasının mantığı olmadığını vurgulayan Mengücük, “İzmir’de ebe ve hemşiresiz çalışan çok sayıda aile hekimi mevcut. Önce aile hekimliğinin eksiklerinin tamalanması gerekir. Yüzde 30 oranında ebe ve hemşiresiz çalışan birimler mevcut” dedi.