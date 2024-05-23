Sağlıkta uzaktan muayene dönemi

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Günde bir muayenenin ücreti SGK tarafından ödenirken muayene sonucunda rapor ve reçete düzenlenebilecek. Hekimler ise yeni düzenlemenin riskler barındırdığına işaret ediyor. Ayrıca uygulamanın faydadan çok, zarar getireceğini belirterek “Uzaktan muayeneden doğacak zararları kabul etmiyoruz” tepkisini gösteriyor.



Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, uzaktan sağlık hizmetlerinin pandemi dönemi ile başladığının altını çizerek “Pandemi dönemine kadar hukuken yasak olarak kabul edilen ve hatta resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçu olarak da değerlendirilebilen uzaktan sağlık hizmetleri, zorunluluk haliyle birlikte meşruluk kazandı” dedi. Uzaktan tanı ve tedavi hizmetlerinin dünya genelinde yaygınlaştığını ve pandemi ile geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini belirten Doğramacı, “Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte birçok eksiklik bulunmaktadır ve suiistimallere açıktır” ifadelerini kullandı.



Uzaktan tanı ve tedavinin, özel bilgi ve tecrübe isteyen bir konu olduğunu söyleyen Doğramacı, “Teşhis ve tedavi konusunda zorluklar yaşayacağız. Bu zorluklar ve sistem dayatması nedeniyle zarar görebilecek hastaların sorumluluğunun bizlere yüklenmesini de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

