Sağlıkta uzaktan muayene dönemi
Sağlıkta uzaktan muayene dönemi bugün başladı. Yeni sisteme göre yurttaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden uzaktan muayene randevusu alabilecek.
Günde bir muayenenin
ücreti SGK tarafından ödenirken
muayene sonucunda rapor ve reçete
düzenlenebilecek. Hekimler ise yeni
düzenlemenin riskler barındırdığına
işaret ediyor. Ayrıca uygulamanın
faydadan çok, zarar getireceğini
belirterek “Uzaktan muayeneden
doğacak zararları kabul etmiyoruz”
tepkisini gösteriyor.
Hekim Birliği Sendikası Başkanı
Gökhan Doğramacı, uzaktan sağlık
hizmetlerinin pandemi dönemi ile
başladığının altını çizerek “Pandemi
dönemine kadar hukuken yasak
olarak kabul edilen ve hatta resmi
belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçu
olarak da değerlendirilebilen uzaktan
sağlık hizmetleri, zorunluluk haliyle
birlikte meşruluk kazandı” dedi.
Uzaktan tanı ve tedavi hizmetlerinin
dünya genelinde yaygınlaştığını ve
pandemi ile geri dönüşü olmayan bir
yola girdiğini belirten Doğramacı,
“Bakanlık tarafından hazırlanan
yönetmelikte birçok eksiklik
bulunmaktadır ve suiistimallere
açıktır” ifadelerini kullandı.
Uzaktan tanı ve tedavinin, özel
bilgi ve tecrübe isteyen bir konu
olduğunu söyleyen Doğramacı,
“Teşhis ve tedavi konusunda
zorluklar yaşayacağız. Bu
zorluklar ve sistem dayatması
nedeniyle zarar görebilecek
hastaların sorumluluğunun bizlere
yüklenmesini de kabul etmiyoruz”
ifadelerini kullandı.
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