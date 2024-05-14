Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Toplantıda konuşan TEB Başkanı Arman Üney, bu yılki Eczacılık Haftası’nın temasını “Eczacı varsa hayat var” şeklinde belirlediklerini söyledi. Eczacıların, sağlık otoritesinin geçiştirmesiyle, görmezden gelmesiyle kaybolacak bir meslek grubu olmadığının altını çizen Üney, TÜİK’in Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2022 verilerine göre Türkiye’nin sağlık harcamalarına bütçeden en düşük payı ayıran ülke olduğunu anımsattı.

Kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin de iktidarı uyaran Üney, “Enflasyon hedeflerini tutturmak adına toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalı. Sağlıktan tasarruf olmaz” dedi

