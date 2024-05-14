‘Sağlıktan tasarruf olmaz’
Türkiye’de bilimsel eczacılığın 185. yıldönümü nedeniyle Türk Eczacıları Birliği’nde (TEB) dün basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan TEB Başkanı Arman Üney, bu yılki Eczacılık Haftası’nın temasını “Eczacı varsa hayat var” şeklinde belirlediklerini söyledi. Eczacıların, sağlık otoritesinin geçiştirmesiyle, görmezden gelmesiyle kaybolacak bir meslek grubu olmadığının altını çizen Üney, TÜİK’in Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2022 verilerine göre Türkiye’nin sağlık harcamalarına bütçeden en düşük payı ayıran ülke olduğunu anımsattı.
Kamudaki tasarruf tedbirlerine
ilişkin de iktidarı uyaran Üney,
“Enflasyon hedeflerini tutturmak
adına toplum sağlığını olumsuz
yönde etkileyecek hiçbir tasarruf
tedbiri alınmamalı. Sağlıktan
tasarruf olmaz” dedi
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