Sebze ve meyve tüketilmesi gribe yakalanma riskini azaltıyor!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:56

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:56

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Yağmur Gökçen Sezer Ak, grip sezonu öncesinde beslenme ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Mevsimsel grip, özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında daha sık görülen bir bulaşıcı hastalık olarak gündeme geliyor. Sezer Ak, gripten korunmak için grip aşısının önemine dikkat çekerek, kişisel hijyenin sağlanması, ellerin sık sık yıkanması ve sosyal mesafenin korunmasının hastalığın yayılmasını engellemede büyük rol oynadığını belirtti.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Sezer Ak, bağışıklık sisteminin A, C, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Günde en az 400 gram sebze ve meyve tüketilmesinin gerektiğini belirten Sezer Ak, bu besinlerin mevsimsel olarak seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli fiziksel aktivitenin de bağışıklık sistemini güçlendireceğini ifade eden Sezer Ak, tütün ve alkol kullanımından kaçınılması gerektiğini, sağlıklı beslenmenin virüslere karşı savaşmaya ve bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, besin çeşitliliğinin arttırılması ve her gün çeşitli besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi. Hazır paketli ürünlerin tüketiminin sınırlandırılması ve evde yemek yeme alışkanlıklarının kazanılması gerektiğini de ekledi.

Sezer Ak, grip dönemlerinde kalabalık ortamlardan kaçınılmasının hastalığın yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.