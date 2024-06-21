Şehir hastanesine gerek yok

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

İzmir depremi sonrası 12 devlet hastanesinin depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkması sonrasında yaşanan aksaklıklar 10 yıl sonra tamamlanan İzmir Şehir Hastanesi ile giderilmeye çalışılsa da soruna çözüm olmadı. Yap işlet devret modeliyle 8 ay önce faaliyete geçen hastanenin başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, tesisin günde yaklaşık 14 bin hastaya hizmet verdiğini, 40 bin hastanın yatarak tedavi gördüğünü ve günde ortalama 400 ameliyatın yapıldığı söyledi. Personel eksikliği olmadığını aktaran Gökalp, şehir hastanesinin sadece İzmir’in değil Ege Bölgesi’nin hasta yükünü çektiklerini ifade etti.

“BAKANLIK VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUYAMIYOR”

Başhekimin istatistiklerini yorumlayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Eğer bu hastane bu kadar hastaya hizmet verdiyse, ameliyat yaptıysa bu hastalar daha önce neredeydi? Demek ki millet ameliyat için sırada bekliyormuş. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın asli görevi milleti hasta etmemek, ameliyat yapmamaktır. Yani bunun övünülecek bir tarafı yok. Yani elbette elzem olan, ihtiyacı olan vatandaş olabilir ama yani ameliyat sayılarının artması demek, vatandaşın sağlıklı olmadığını gösteriyor. Vatandaşın sağlığını, Sağlık Bakanlığı koruyamadığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol,



“HAYALCİLİK”

Sağlık Bakanlığı’nın MHRS'den randevuları şehir hastanesine yönlendirdiğini aktaran Doğruyol, “Yap işlet devret modeliyle yapıldığı için sonuçta o hastaneye verilen teminatları doldurmak için bunu yapıyorlar. Burada şirket üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor. Hem güvenlik olarak hem taşıma personeli olarak hem temizlik olarak sterilizasyon olarak pek çok aksaklık var. Bize göre şehir hastanesinin sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini beklemek biraz hayalcilik. Bu hastanenin bir an önce firmanın elinden alınarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine büyük yarar var” dedi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde 30-40 kişinin hizmet verdiği servislerde çalışanların dinlenebileceği koltuk sayısını üç, dört olduğu ve sağlık emekçilerinin yerlerde yattığı bildirildi



Merkezdeki hastanelerin atıl duruma düştüğüne dikkat çeken Ahmet Doğruyol, “Bizim ülkemizin şehir hastanelerine ihtiyacı yoktur. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi ülkemizin eğitim araştırma ve devlet hastanelerinin çoğaltılmasına, yenilenmesine ihtiyacı vardır. Yani İzmir'in merkezinden 20-30 kilometre uzaklıktaki bir hastaneye vatandaşın gitmesi zaten zordur. Birkaç tane de otobüs ve dolmuş hattı var. Taksiler bile rant uğruna hastanenin içerisine alınmıyor. İzmir’deki sağlık sorununa çözüm olmadı şehir hastanesi. İzmir'de vatandaşlarımız daha önce daha kolay bir şekilde ulaşabildiği sağlık hizmetine bugün daha zor ulaşabilmekte. Hastaneye gitmek için eziyet çekmektedir. Şehir hastaneleri vatandaşın sağlık hizmeti alması için çözüm değildir. Vatandaşın alacağı en iyi hizmet evine en yakın olan sağlık kuruluşlarından alınır” şeklinde konuştu.