'Şekersiz' ürünler sanıldığı kadar masum değil

Son yıllarda sağlıklı yaşam eğilimlerinin etkisiyle raflarda giderek daha fazla şekersiz ve diyet ibareli ürünler yer alıyor. Kilo kontrolü sağlamak ya da şekeri azaltmak isteyen birçok kişi bu ürünleri güvenle tüketiyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin içeriğinde yer alan yapay tatlandırıcılar ve katkı maddelerinin uzun vadede insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Cumhuriyet’e konuşan diyetisyen Gürkan Hınız, “şekersiz” adı altında piyasaya sürülen birçok ürünün tüketiciye sağlıklı bir alternatif sunsa da bazılarının şeker yerine yüksek miktarda tatlandırıcı ve renklendirici gibi katkı maddeleri içerebildiğini belirterek “Bu noktada bizlere düşen etiket okuma alışkanlığı kazanmak ve ürünün içeriğini biraz inceledikten sonra tercih etmek. Şekersiz olarak nitelendirilen ürünler tüketicide ‘Çok sağlıklı besleniyorum o halde porsiyon miktarına dikkat etmesem de olur’ gibi bir algı da oluşturabiliyor. Bu nedenle üreticilerin sıklıkla pazarlama hamlesi olarak kullandığı ‘şekersiz’ kelimesine karşı daha dikkatli olmalıyız” dedi.

‘DOZU KAÇMAMALI’

Stevie, bal, hurma özü gibi doğal tatlandırıcı diye andığımız besin bileşenlerinin birçok şeker grubunu yüksek oranda içeren bitkilerin özleri olduğuna dikkat çeken Hınız, “Tabii ki yapay tatlandırıcılara nazaran çok daha iyi bir yerde konumlandırılmaları gerekir. Fakat yine de ‘doğal’ kelimesine sırtımızı yaslayıp bu besin bileşenlerinin de dozunu kaçırmamak gerekir” diye konuştu.