Sendikalar, Sağlık Bakanlığı düzenlemesine karşı birer birer harekete geçiyor

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve aile hekimlerine sundukları tedavi üzerinden cezalandırmalar getiren yeni yönetmeliğe yönelik tepki yelpazesi genişliyor. Üç günlük ses getiren iş bırakma eyleminin ardından gözler “eziyet yönetmeliği” olarak nitelendirilen düzenlemenin yargıya taşınmasına çevrildi. Türk Tabipleri Birliği, yönetmeliğin iptal edilmesine yönelik açtıkları davanın takibi için 11 Kasım’da Danıştay’da olacaklarını duyurdu.

‘BEKLENTİLERDEN UZAK’

İktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen’den de yönetmelikteki mağduriyetlere neden olacak bazı maddelerin iptali için hukuki sürecin başlatıldığı açıklaması geldi. Memnuniyet oranı, akılcı ilaç, ödemeler, kronik hastaların takibi gibi birçok konuda düzenleme yapılan yönetmeliğin sahanın beklentilerinden uzak olduğunu belirten Sağlık-Sen, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içeren maddelere yönelik Danıştay’a dava açtı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası da inceleme yaparak, sahadan gelen talepleri değerlendirerek, “en detaylı” davayı açmak üzere yaptıkları çalışmaların sonuna geldiğini bildirdi. Danıştay’da açılacak dava ile ilgili olarak bir gelişme olması halinde ayrıca açıklama yapılacağı da belirtildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da dava açmak için hazırlıklarını bitirdiğini kaydetti.

‘HAKLAR BUDANDI’

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Değişikliği ile sağlık emekçilerinin haklarının budandığını ve ücretlerin yeni performans kriterlerine bağlandığının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada da “dayanağını yasadan almayan yeni bir kriter getirilerek sözleşmenin feshedilmesi kolaylaştırıldığı, aile sağlığı çalışanları bakımından da aleyhte düzenlemeler getirildiği, yönetmelikte yapılan değişiklik ile hekimlerin tıbbi deontoloji kurallarına aykırı olarak reçete yazma özgürlüğüne müdahale edildiği” belirtildi. Sendika hukuk bürosunun aleyhte düzenlemeleri tespit ettiği ve bu konuda daha ayrıntılı çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

CEZA ÜSTÜNE CEZA!

Sağlıkçıları ayağa kaldıran yeni yönetmeliğin en tepki çeken değişiklikleri şöyle: