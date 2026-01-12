Sessiz nöbetlere dikkat: Çocuklarda epilepsi gözden kaçabilir

Epilepside büyük nöbetlerin aksine, dışarıdan fark edilmesi zor olan belirtiler, tanı konulmasını geciktirebiliyor.

Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Kılıç, ailelerin dikkat etmesi gereken gizli epilepsi sinyallerini anlattı.

‘NÖBETLER HER ZAMAN AYNI ŞEKİLDE OLMAYABİLİR’

Epilepsi nöbetlerinin her çocukta farklı belirtilerle görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, “Bazı çocuklarda kollar ve bacaklarda kasılma, titreme gibi büyük nöbetler görülürken; bazı hastalarda ani dalmalar, bilinçte kısa süreli kopukluklar, sabahları ellerde sıçrama, ani korku hissi, farklı koku ya da tat algıları da nöbet belirtisi olabilir. Epilepsi bazen de çok hafif bulgularla kendini gösterebiliyor. Okul başarısında ani düşüş, gece fark edilmeden geçirilen nöbetlere işaret edebilen sabahları dil ısırığı, ağız içi kanama, açıklanamayan küçük yaralanmalar ve gün içinde sık dalgınlık halleri de epilepsi nöbeti olabilir” ifadelerini kullandı.

‘NÖBET ANINDA DOĞRU MÜDAHALE HAYATİ’

Ailelerin nöbet sırasında sakin kalmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Kılıç, “Nöbet geçiren çocuk yan pozisyona alınmalı, hava yolunun açık kalması sağlanmalıdır. Ağız içine herhangi bir cisim sokulmamalı, su veya kolonya dökülmemelidir. Nöbet süresinin mutlaka kaydedilmesi ve mümkünse nöbet anının videoya alınması tanı açısından çok değerlidir. Nöbet süresi uzadığında ise acil müdahale şarttır. Eğer nöbet 5 dakikayı aşarsa vakit kaybetmeden 112 aracılığıyla çocuğun hastaneye ulaştırılması gerekir” dedi.

‘UYKUSUZLUK VE İLAÇ DÜZENSİZLİĞİ NÖBETLERİ TETİKLİYOR’

Epilepsi nöbetlerini önlemede düzenli yaşamın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, “Uykusuzluk nöbetleri tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca ilaçların önerilen doz ve saatlerde düzenli kullanılması şarttır. Atlanan dozlar kandaki ilaç seviyesini düşürerek nöbet riskini artırır. Bazı çocuklarda parlak ve yanıp sönen ışıklar nöbetleri tetikleyebiliyor. Ekran süresinin sınırlandırılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerekiyor. Epilepsi doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır” diye konuştu.