Sıcaklık artışıyla beraber bulantı, kusma ve ishal vakalarına dikkat!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:42

Yaz aylarıyla birlikte sıcaklıkların yükselmesi, insan hareketliliğinin artması ve yeme alışkanlıklarının değişmesi, bulantı, kusma ve ishal vakalarında önceki aylara göre göreceli bir artışa neden oldu. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı açıklamada, vaka sayılarının bir önceki yılın aynı dönemindeki ortalamayla aynı seviyede seyrettiğini belirtti. Usta, "2023 yılı yaz aylarında bir haftalık ortalama 408,43; 2024 yılı bir haftalık vaka ortalaması 393,57 şeklindedir. Akut bağırsak enfeksiyonları, mide ve bağırsakların iltihabıdır. Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilmektedir" dedi.

Güvenli içme ve kullanma suyuna erişim sağlanamadığı takdirde birçok hastalığın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Usta, "Hastalık etkeni içeren dışkı ile bulaşmış olan yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle, etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile hastalık ortaya çıkmaktadır. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülme olasılığını artırmaktadır. Kişisel hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Diğer yayılma yolu hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut bağırsak enfeksiyonları için kaynak olabilirler" diye konuştu.

BULANTI, KUSMA VE İSHAL VAKALARININ TAKİBİ

Bulantı, kusma ve ishal vakalarının günlük olarak takip edildiğini belirten Usta, "İlimizde halkımızın sağlıklı suya ulaşımı için Sağlık Müdürlüğümüz ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince ilimize içme suyu dağıtımı yapan tüm su depolarının dağıtım ağından belirlenmiş odak noktalarından günlük klor ölçümü, belirli aralıklarla mikrobiyolojik ve kimyasal su analizleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Sendromik sürveyans çalışmaları kapsamında ilimiz sağlık kuruluşları tarafından atılan bulantı, kusma, ishal vaka sayıları günlük olarak takip edilmekte. Vakaların mahalle bazında dağılımı, yaş dağılımları vb. gibi parametreler ve kümelenme durumları incelenmektedir. İlimizde yaz aylarında tespit edilen ishal vakaları incelendiğinde öne çıkan en önemli sebeplerin 'TİSKİ şebeke hattına bağlı olmayan, düzenli depo temizliği yapılmayan, klorlanmamış küçük müstakil su kaynaklarının kullanımı; yüzme alanı olarak belirlenmemiş, suyu enfekte yerlerde denize girmek (dereye girmek); alışılmış yeme alışkanlığında meydana gelen ani değişiklikler (turist diaresi) özellikle toplu ikramlar için hazırlanan yemeklerin uygun ortamda saklanılmaması' görülmektedir" diye konuştu.