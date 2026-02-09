‘Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor’

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde konuşan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sigaranın akciğer kanserlerinin yüzde 80’inin temel nedeni olduğunu belirterek, “Dünya genelinde 1,8 milyar insanın pençesinde olduğu sigara, her gün 22 bin kişiyi hayattan kopararak savaşlardan daha büyük bir kıyıma yol açıyor. Doğal yaşamda yeri olmayan bu zehri ne kadar erken bırakırsanız, vücutta bırakacağı hasar o kadar çabuk onarılır” dedi.

‘SİGARA, DOĞAL YAŞAMIN PARÇASI DEĞİL’

Sigaranın diğer risk faktörlerinden ayrılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Sigara, insanın doğal yaşam döngüsünde hiçbir karşılığı olmayan, yalnızca dışarıdan zevk amacıyla alınan ve insanlığa en fazla zarar vermiş maddelerden biridir. Küflü bir yiyecek ya da toksik bir su belirli koşullarda zarar verirken, sigara her koşulda zararlıdır ve küresel bir salgın niteliği taşır” dedi.

‘HER GÜN 22 BİN ÖLÜM’

Dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar insanın sigara içtiğini hatırlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, “Her gün yaklaşık 22 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Sigara, akciğer kanserlerinin yüzde 80’inin başlıca nedenidir. Bununla birlikte bağırsak, mesane, prostat kanserleri ve lenfomalar da dahil olmak üzere neredeyse tüm kanser türlerinde etkisini görmek mümkündür” ifadelerini kullandı.

‘KALP, DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ EN ÇOK ETKİLENENLER’

Sigaranın yalnızca kanserle sınırlı kalmadığını söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, “Kalp-damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları, özellikle bacak damarlarında daralmaya bağlı amputasyonlar sigaranın en ağır sonuçları arasındadır. KOAH’ın en önemli nedeni sigaradır. Çocuklarda astım gelişiminde de ciddi bir risk faktörüdür. Sigara çoğu zaman ergenlik döneminde, sosyal çevre etkisiyle başlıyor. Bu nedenle gençleri erken yaşta sigaradan uzak tutmak, gelecekteki hastalık yükünü azaltmanın en etkili yoludur” diye konuştu.

‘ERKEN BIRAKMA HAYAT KURTARIYOR’

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta iyileşme sürecinin başladığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, şu uyarıda bulundu:

“Sigara bırakıldığı andan itibaren vücut kendini onarmaya başlar. Ancak kanser riski sigarayı bıraktıktan sonra bile yaklaşık 10 yıl devam edebilir. Bu nedenle ne kadar erken bırakılırsa, vücutta bırakacağı kalıcı hasar o kadar azalır. Sigaradan uzak durmak, hem kendimiz hem de ailemiz için alabileceğimiz en önemli sağlık önlemidir.”