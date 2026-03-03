Sinsi tehlike hipertansiyon: Her 3 kişiden biri farkında bile değil!

Modern çağın en büyük sağlık tehdidi olan kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat İlkar Gelişen, sessizce ilerleyen hipertansiyonun ve değişen yaşam koşullarının kalbimiz üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattı.

HİPERTANSİYON: "SİNSİ KATİL"

Dr. Gelişen, erişkin her üç kişiden birinin, 70 yaş üzerindeki ise her üç kişiden ikisinin hipertansiyon hastası olduğunu belirtti. En korkutucu tablo ise farkındalık düzeyi:

"Hastaların yaklaşık yüzde 60'ı ya hastalığının farkında değil ya da yeterince önemsemiyor. Oysa kronik kan basıncı yüksekliği; böbrek yetmezliği, beyin kanaması ve felç için doğrudan davetiye çıkarıyor."

GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR

Eskiden "yaşlı hastalığı" olarak bilinen kalp sorunlarının artık gençlerde de sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Gelişen, bu durumu şu nedenlere bağladı:

Genetik yatkınlık ve stres.

Sigara kullanımı: Damar elastikiyetini azaltarak plak oluşumunu hızlandırıyor.

Sağlıksız beslenme ve alkol.

Diyabet: Kontrolsüz kan şekeri damar duvarını tahrip ederek kalp krizine zemin hazırlıyor.

BACAKLARDAKİ AĞRIYA DİKKAT!

Dr. Gelişen, bacak damar tıkanıklıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak iki grup arasındaki farkı açıkladı:

Toplardamar Tıkanıklığı: Bacakta şiddetli ağrı, ödem ve koyu renk değişikliği.

Atardamar Tıkanıklığı: Ağrıya ek olarak bacakta soğukluk ve solukluk hissi.

TEDAVİDE KİŞİYE ÖZEL YÖNTEMLER

Kalp krizi öncesinde göğüste baskı tarzında ağrı olabileceği gibi, bazen hiçbir belirti vermeden ani krizlerin gelişebileceğine dikkat çeken Gelişen, tedavi sürecini şöyle özetledi: "Anjiyografi sonrası darlığın yerine göre balon, stent veya bypass cerrahisi kararı veriyoruz. Müdahale gerektirmeyen vakalarda ise disiplinli bir ilaç tedavisi uyguluyoruz."

KURTULUŞ REÇETESİ: SAĞLIKLI YAŞAM

Erken tanının hayat kurtardığını hatırlatan Dr. Murat İlkar Gelişen, kalbi korumanın yolunun stresten uzak durmak, dengeli beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmaktan geçtiğini vurguladı.