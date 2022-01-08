Son dakika | Fahrettin Koca'dan Omicron varyantına ilişkin uyarı
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantına ilişkin uyarıda bulunarak, "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantına ilişkin uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadeleri kullandı.
Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye'de dün 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. Uyarıda bulunan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" dedi.
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