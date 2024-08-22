Son Dakika... Ankara'da maymun çiçeği karantinası

Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 22.08.2024 - 12:22

Başkent Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde maymun çiçeği hastalığına yakalandığından şüphelenilen kişilerin karantinaya alındığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre maymun çiçeği olarak da bilinen mpox (M Çiçeği) virüsü şüphesiyle iki hastanede karantina işlemi başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da görülen mpox (M Çiçeği) virüsü için en yüksek seviyede alarm verirken Türkiye’de de ilk hastaların Ankara’da karantinaya alındığından şüpheleniliyor.

BİLKENT HASTANESİ İDDİALARI YALANLADI

Gazetemizin ulaştığı Bilkent Şehir hastanesi iddiaları yalanlarken Etlik Şehir Hastanesi'nden henüz bilgi alınamıyor. TTB Başkanı Alpay Azap, Ankara Tabip Odası ve Genel Sağlık-İş Sendikası da konuya ilişkin araştırmalarını ve takiplerini sürdürdüklerini Cumhuriyet'e aktardı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı kaynakları ve şehir hastanelerinin basın ve halkla ilişkiler müdürlükleri karantina iddiasını yalanladı. Eski Sağlık Bakanı'na yakın bir kaynak ise ''Kesin vardır, olmama ihtimali yok'' yorumunu yaptı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara'da herhangi bir hastanede maymun çiçeği vakası görülmediği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.''