Son dakika... Sağlık Bakanlığı açıkladı: İki doz aşı olanlarla ilgili yeni karar
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi.
Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi.
Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.
Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.
Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.
Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak.
PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.
Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Ancak bu kişiler, 14 gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi Kovid-19 açısından riskli gruplara bakım veremeyecek.
Varyantlarla ilgili güncellemeler
Dünya Sağlık Örgütünce "endişe verici varyant" olarak tanımlanan "Beta", "Gama" ve "Delta" ile Sağlık Bakanlığınca "tehdit edici varyant" olarak tanımlanan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak.
Bu kişilerin izolasyonu 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilere, izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak.
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