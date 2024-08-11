Son zamanlarda çeşitli illerde mantar zehirlenmeleri görülüyor: Doğal mantarlara dikkat

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.08.2024 - 07:30

Türkiye’nin farklı yerlerinde son günlerde mantar zehirlenmeleri vakaları yaşanıyor. Geçen günlerde Erzurum’da 12, Gümüşhane’de 9 ve Bayburt’ta 5 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelerde tedavi altına alındı. Uzmanlar yurttaşların bilmedikleri mantar türlerini toplayıp yememeleri gerektiğinin altını çiziyor. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. “Mantar zehirlenmesinden korunmanın en önemli yolu doğadan topladığınız ve bilmediğiniz mantarı tüketmemek” diyen Aydın, “Mantar zehirleri pişirilerek, konserve yapılarak veya ısıl işlemlerle zehirleri yok edilemeyen gıdalardır” ifadelerini kullandı.

Mantar zehirlenmelerinin birkaç türde karşımıza çıktığını söyleyen Aydın, “Zehirlenme durumu mantarı yedikten hemen sonra ortaya çıksa sağlık kuruluşlarında müdahale kolay olur. Ancak bu ölümcül mantar zehirlenmesi en erken 15 saat sonra ortaya çıkıyor. Bu saat mantarın yenme miktarına göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bu mantarlara halk arasında ‘Köygöçüren’ deniyor” dedi.

Bazı mantar zehirlenmelerinin ise etkisinin günler sonra çıktığını ifade eden Aydın, “Kişiler ortada bir sebep yokken hastaneye gittiğinde zehirlenme belirtileri gösteriyorsa bir süre önce mantar yiyip yemediğini sorgulamak gerekir. Bir başka mantar zehirlenmesi türünde ise etki hemen kendini ishal ve mide bulantısıyla kendini gösterir. Bir başka mantar zehirlenmelerine ise kişinin mantarla beraber alkol tüketmemesi, bir süre alkole maruz kalmaması gerekiyor” dedi.