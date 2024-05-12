Sorun çok, çözüm yok!
Uzun çalışma saatleri, şiddet olayları ve düşük ücretlerin gölgesinde hemşireler 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyor.
Türk Hemşireler
Derneği’nin 2023’te
yayımladığı Hemşire Göç
Eğilim Çalışması Raporu’nda
yer verilen ve AralıkAğustos 2022 tarihleri
arasında yapılan ankete
göre çalışmaya katılan
hemşirelerin yüzde 76.3’ü
yurtdışında hemşirelik
yapmak istiyor. 29 yıldır
hemşirelik yapan Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Şişli Şube
Başkanı Fadime Kavak,
Cumhuriyet’e yaptığı
değerlendirmede, “Eğitim
açısından bir standart yok.
Yasaları ve yönetmelikleri
çok eski yıllarda kalmış bir
meslek grubuyuz, bunların
güncellenmesi gerekiyor.
Hemşirelik sağlık alanındaki
sorunların da tamponu
olmuş durumda” dedi.
Kavak, “Kamudaki hemşireler yoksulluk
sınırının altında maaş alıyor.
Çalışma koşulları ağır, bunun
yanında bir de mobbinge
maruz kalıyorlar. Sağlıkta
şiddet hastanelerde çalışan
herkesin sorunu olduğu
kadar hemşirelerin de ciddi
bir sorunu” ifadelerini
kullandı.
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