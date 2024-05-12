Sorun çok, çözüm yok!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

Türk Hemşireler Derneği’nin 2023’te yayımladığı Hemşire Göç Eğilim Çalışması Raporu’nda yer verilen ve AralıkAğustos 2022 tarihleri arasında yapılan ankete göre çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 76.3’ü yurtdışında hemşirelik yapmak istiyor. 29 yıldır hemşirelik yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Eğitim açısından bir standart yok. Yasaları ve yönetmelikleri çok eski yıllarda kalmış bir meslek grubuyuz, bunların güncellenmesi gerekiyor. Hemşirelik sağlık alanındaki sorunların da tamponu olmuş durumda” dedi.



Kavak, “Kamudaki hemşireler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Çalışma koşulları ağır, bunun yanında bir de mobbinge maruz kalıyorlar. Sağlıkta şiddet hastanelerde çalışan herkesin sorunu olduğu kadar hemşirelerin de ciddi bir sorunu” ifadelerini kullandı.

