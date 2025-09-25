Sosyal medyada yayılan ,'kedi tüyü akciğere kaçar' iddiasına uzmanından yanıt!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, sosyal medyada yayımlanan kimi bilgilerin gerçeklikten uzak, hiçbir bilimsel araştırma sonucuna dayanmadığını söyledi.

Bu yanlış bilgilerden birinin hayvan severleri etkileyip endişelendirdiğini belirten Uzm. Dr. Emre, şöyle konuştu: "Son günlerde sosyal medyada yayılan bilgi şu; kedi tüyleri akciğer dokusuna yerleşerek hastalıklara yol açıyor. Bu doğru bir bilgi değil. Ama yayıla yayıla geniş kitlelere ulaşıyor ve efsane oluyor. Oysa insan vücudu, solunan havayı süzmek için gelişmiş bir savunma mekanizmasına sahiptir. Burun kılları, mukus tabakası ve solunum yolundaki siller (ince tüy benzeri yapılar) sayesinde kedi tüyü gibi büyük partiküller akciğerlere ulaşmadan tutulur ve dışarı atılır.

Dünya Alerji Örgütü’nün (WAO Journal, 2020) raporuna göre, evcil hayvan tüyleri alerjik bireylerde burun akıntısı, hapşırık veya astım benzeri şikâyetlere yol açabilir. Ancak kedi tüylerinin doğrudan akciğer dokusuna yerleşerek hastalık oluşturduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Yapılan bir çok bilimsel araştırmada da benzer şekilde, kedi tüylerinin yalnızca yüzeyel alerjik tepkilerle ilişkili olduğunu, solunum sisteminde tümöral veya kalıcı hasar oluşturmadığını ortaya koymuştur."

"KEDİ TÜYÜ AKCİĞERE YERLEŞMEZ"

Kedi tüyünün akciğere yerleşmediğinin altını çizen Uzm. Dr. Emre, evcil hayvanlarla sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu vurguladı. Emre, "Bilimsel veriler, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin aksine, kedilerin doğru hijyen ve önlemlerle insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturmadığını gösteriyor" dedi.

"ALERJİ VARSA ÖNLEM ALINABİLİR"

Öte yandan Uzm. Dr. Emre, alerjisi olan bireylerin de doğru önlemlerle kedileriyle güvenle yaşayabileceğini söyledi. Emre, alerjiye neden olan şey tüy değil, tüy üzerindeki proteinlerdir. Özellikle Fel d 1 adlı protein, kedi tükürüğü ve derisinden kaynaklanır ve tüylerle yayılır.

Amerikan Alerji Akademisi’nin alınacak basit önlemlerle alerjen maruziyetinin ciddi oranda azaltılabileceğini bildirdiğini söyleyen Emre, bu önerileri şöyle sıraladı: "Kediyi yatak odasından uzak tutun. HEPA filtreli hava temizleyici ve süpürge kullanın. Kumaş yüzeylerle teması azaltın, kıyafetleri açıkta bırakmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın, gerekirse medikal destek alın. Kedi kumunu açık havada ve maske takarak temizleyin."