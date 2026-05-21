Sosyal medyadaki o tariflere dikkat: 'Alerjiyi geçireyim derken astım krizine yol açabilirsiniz!'

Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte polikliniklerde polen alerjisi şikayetlerinde patlama yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla bitkilerin üreme döneminde havaya yayılan tanecikler, milyonlarca insan için kabusa dönüşmüş durumda.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Aysun Aynacı, hapşırık, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürükle kendini gösteren polen alerjisinin tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR RİSK ALTINDA"

Aynacı, polenlerin rüzgarla havaya karışarak yatkınlığı olan kişilerde ağır semptomlara yol açtığını belirterek şu hayati uyarıyı yaptı:

"Burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yanma gibi belirtiler bazı durumlarda alt solunum yollarını da etkileyerek nefes darlığı, hırıltı ve astım krizine kadar yol açabiliyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda şikayetler çok daha ağır seyreder. Bu tablo çoğu zaman griple karışıyor. Eğer yüksek ateş yoksa, şikayetler mevsim boyunca sürüyor ve her yıl tekrarlıyorsa bu polen alerjisidir. 'Gelir geçer' diyerek önemsenmeyen alerjiler, her geçen yıl ağırlaşarak astıma dönüşebilir."

SADECE İLKBAHARDA DEĞİL: "AĞUSTOS AYINDAKİ GİZLİ TEHLİKE"

Polen alerjisinin sadece ilkbaharla sınırlı kalmadığını, yaz ve sonbahar döneminde de agresif bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Dr. Aysun Aynacı, "Ağustos ayında ortaya çıkan bazı yabani ot polenleri var. Bunlar ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ciddi şikayetlere yol açıyor. İlkbaharda olmadığı için hastalar ne olduğunu anlamadan, polenden şüphelenmeden bize başvuruyor" dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ ALERJİ KÜRLERİNE SERT TEPKİ: "ÇOK TEHLİKELİ"

Sosyal medyada tıp ehli olmayan kişilerin "alerjiye son" adı altında paylaştığı bitkisel karışım ve kürlere sert tepki gösteren Dr. Aynacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeriğini bilemediğimiz bu ürünler alerjiyi gidermek yerine çok daha büyük, hayati tehlike arz eden alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Tıp ehli olmayanların önerdiği şeyler faydadan çok zarar getirir."

FAST FOOD ALERJİYİ TETİKLİYOR, TESTLER ÇÖZÜM SUNUYOR

Beslenme alışkanlıklarının da alerjik reaksiyonlar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyleyen Aynacı, katkı maddeli besinler ve yoğun fast food tüketiminin alerjiye yatkınlığı artırdığını belirtti. Polikliniklerde yapılan kan ve koldan deri testleri sayesinde alerjinin kaynağını tam olarak tespit ettiklerini müjdeleyen uzman, alerji aşıları (immünoterapi) sayesinde polen, ev tozu veya evcil hayvan alerjilerinin tamamen ortadan kaldırılabildiğini ifade etti.

POLENDEN KORUNMANIN 5 ALTIN KURALI

Uzm. Dr. Aysun Aynacı, polen mevsimini en az hasarla atlatabilmek için vatandaşlara şu pratik önlemleri sıraladı: