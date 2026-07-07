Tatil öncesi muayene uyarısı: Yaz aylarında göz sağlığına dikkat

Yaz tatiliyle birlikte güneş altında geçirilen sürenin artması, havuz ve deniz kullanımı, uzun yolculuklar ve dijital ekranlara daha fazla maruz kalınması göz sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlar, tatil döneminde ortaya çıkabilecek göz sorunlarının önüne geçebilmek için düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, birçok göz hastalığının başlangıç döneminde belirgin bir belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek düzenli kontroller sayesinde görme kaybına yol açabilecek hastalıkların erken dönemde tespit edilip tedavi edilebildiğini söyledi.

IŞINLAR ETKİLİ OLUYOR

Yaz aylarında ultraviyole (UV) ışınlarının etkisinin arttığını ifade eden Doğu, uzun süre korumasız şekilde güneşe maruz kalmanın göz yüzeyinde tahrişe neden olabileceğini, ilerleyen yıllarda ise katarakt gelişme riskini artırabileceğini söyledi. Doğu, havuz suyunda bulunan kimyasallar ile deniz suyunun da gözlerde kızarıklık, yanma ve enfeksiyon riskini artırabileceği belirtti.