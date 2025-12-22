Tedavi edilmeyen inflamatuvar bağırsak hastalıkları ciddi riskler taşıyor

İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sezgin Barutçu, inflamatuvar bağırsak hastalıklarının tedavi edilmediği ya da kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının; Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi, bağırsaklarda uzun süreli iltihaplanmaya neden olan kronik rahatsızlıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Barutçu, “Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin bağırsaklara aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar ve genellikle genç yaşlarda başlar” dedi.

Hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Doç. Dr. Barutçu, en sık görülen şikâyetlerin karın ağrısı, ishal (bazen kanlı), kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve makatta ağrı olduğunu söyledi. Barutçu, bağırsakların yanı sıra eklem, göz, cilt ve karaciğer gibi farklı organ ve sistemlerin de etkilenebileceğine dikkat çekti.

Ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor

Tedavinin temel amaçlarının iltihabı azaltmak, şikâyetleri gidermek, hastalığın alevlenmesini önlemek ve hastaların günlük yaşamlarına devam edebilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Barutçu, kontrolsüz seyreden inflamatuvar bağırsak hastalıklarının önemli komplikasyonlara neden olabileceğini belirtti.

Bağırsaklardaki iltihaplanma nedeniyle besin emiliminin bozulabileceğini ve bunun vitamin-mineral eksiklikleri ile ciddi kilo kaybına yol açabileceğini söyleyen Barutçu, özellikle Crohn hastalığında bağırsak duvarının kalınlaşarak darlık oluşturabileceğini ve bu durumun cerrahi müdahale gerektirebileceğini ifade etti. Uzun süreli bağırsak kanamalarının demir eksikliği anemisine neden olabileceğini belirten Barutçu, Crohn hastalığında bağırsak ile diğer organlar arasında fistül gelişebileceğini, bunun da ağrı, akıntı ve enfeksiyon riskini artırdığını kaydetti.

Doç. Dr. Barutçu, uzun yıllar devam eden ülseratif kolit ya da tüm kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında kolon kanseri riskinin arttığını vurgulayarak, bu nedenle düzenli kolonoskopi kontrollerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ERKEN TANI VE DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ

Günümüzde gelişmiş tedavi seçenekleri sayesinde hastalığın çoğu zaman kontrol altına alınabildiğini belirten Barutçu, düzenli doktor kontrolleri, ilaçların aksatılmaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Barutçu, uzun süren ishal ve karın ağrısı, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ile ateş ve halsizlik şikâyetlerinin devam etmesi halinde inflamatuvar bağırsak hastalıkları açısından mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.