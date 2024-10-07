TEİS 6. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Nurten Saydan ilaç sorununa dikkat çekti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS) 6. Genel Kurulu dün Ankara’da yapıldı. Sendikanın kuruluşundan bu yana genel kurul, ilk kez delegelerle yapıldı. Toplam 65 delege tek liste için oy kullandı. Genel kurulda açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacılık mesleğinin tehlike altında olduğunu belirtti.

TEİS 6. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Nurten Saydan ilaç sorununa dikkat çekti
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Saydan birçok eczacının yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Bulunamayan ilaçlar sorununa çözüm istediklerini söleyen Saydan, “Emeğimizin birikimi rafımızdaki ilaçlardan oluşan sermayemiz bizlere ait olmakla beraber, aynı zamanda ülkemizin kaynağıdır ve milli servettir. Son zamanlarda tüm meslektaşlarımız bazı ilaçların temininde sıkıntı çekiyor ve hastalarımız mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

Genel kurula katılan Türk Eczacılar Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyesi Taner Ercanlı da “Enflasyon karşısında eczanelerimizin ciddi anlamda eridiğini net bir şekilde görmekteyiz. Gayrisafi milli hasıladan sağlığa ayrılan paydaki ilaca ayrılan payın da yıllar içerisinde 1.7’den 0.68’lere kadar gerilediğini net bir şekilde görüyoruz. Bu her şeyi özetliyor” diye konuştu.


Etiketler: #eczacılar #eczane #ilaç

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