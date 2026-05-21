TEİS Başkanı Saydan: ‘İlaç, internetten satışı yapılamayacak kadar ciddi bir ürün’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Ankara’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendikanın genel merkezinde gerçekleşen basın açıklamasını TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan okudu. “İlacım Nerede” uygulamasının çözüm olmadığını belirten Saydan “Uygulama, kamuoyuna vatandaşların ilaca daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir çözüm olarak sunuldu. Ancak uygulama ilaç erişimindeki temel sorunu çözmekten uzak. Sorun, ilacın zaten bulunamamasıdır. İlacım nerede uygulaması piyasada yeterli ilaç olmadığının tescili niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN GÖREVİ ECZANE NAVİGASYONU SAĞLAMAK DEĞİL"

Açıklamanın devamında Saydan “Devletin görevi vatandaşlara eczane navigasyonu sağlamak değildir. Devletin görevi ilacı raflara geri getirecek sistemi tasarlamak, uygulamak ve ilaç tedarik sistemini sürdürülebilir hale getirmektir. Öte yandan vatandaşın devlet eliyle belirli eczanelere yönlendirilmesi de eczacılık meslek etiği açısından ciddi sakıncalar doğurur. Eczacılık sistemi serbest eczane seçimi ilkesine dayanır. Kamu otoritesinin belirli eczaneleri işaret etmesi meslek ilkeleriyle bağdaşmaz. Türkiye’de ilaç sorununun çözümü dijital uygulamalar değil, doğru ilaç politikalarıdır” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN İLAÇLARIN EĞİTİMİNİ ALAN TEK MESLEK ECZACILIK"

Mesleklerinin en önemli sorunlarını sıralayan TEİS Genel Başkanı Saydan, “Ülkemizde de internet üzerinden kontrolsüz şekilde ilaç ve sağlık ürünü satışlarının artması halk sağlığını tehdit ediyor. Sahte ilacın içinde ne olduğu belli olmadığı için içildiğinde ne yapacağı da belli olmaz. İster bitkisel yoldan elde edilsin ister kimyasal yoldan bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek dalı eczacılıktır. İlaç, internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi bir üründür. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez” cümlelerini kurdu.