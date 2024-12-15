TEİS'ten şeker ölçüm cihazının karşılanma ücretine tepki: ‘Yetersiz, kabul edilemez’
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesini aldığı şeker ölçüm cihazları 20 lira üzerinden ödenecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “2016 yılında belirlenen 20 TL ile bugün ne alınabilir? Kurumun (SGK) halk sağlığını korumayı hedeflemek yerine diyabet hastalarını daha da zor durumda bırakması kabul edilemez” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SGK, 2016 yılından beri ödeme kapsamından çıkardığı şeker ölçüm cihazlarını tekrar geri ödeme listesine aldı. Ancak cihazlar 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödenecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, bu konuda 2016 yılında açtıkları davanın 8 yıl sonra sonuçlandığını belirterek, “Şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması, diyabetli hastalarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım olsa da cihazların 2016 yılı fiyatı üzerinden ödenecek olması kabul edilemez bir durumdur” dedi.
Şeker hastalarının takibinde evde yapılan ölçümlerin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Saydan, “Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 900 TL arasında değişirken, SGK’nın bu cihazları 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödeme kararı alması son derece yetersizdir. Bu durum, hem eczanelerimizi hem de hastalarımızı finansal anlamda zorlayacaktır. Kurumun, gerçek maliyetlere uygun bir düzenleme yapması gerekmektedir. Cihazların güncel fiyatlar üzerinden ödenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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